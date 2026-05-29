Ричмонд
Центральную Россию охватили аномальные заморозки

В Костромской области столбик термометра ушел в минус. В столице температура оказалась на пять градусов ниже климатической нормы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Заморозки в Центральной России 29 мая 2026
Источник: Unsplash

В северо‑восточной части Центрального федерального округа заморозки продолжаются второй день подряд. В городе Шарья Костромской области температура в ночь на пятницу, 29 мая, опустилась до −0,7 °C, в Кологриве едва превысила нулевую отметку — +0,2 °C. Близкие к нулю значения зафиксировали и в соседних регионах: в Ярославской области — +0,9 °C, в Ивановской — +1,1 °C. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

Согласно прогнозу, период холодного вторжения близится к завершению. Жителям столичного региона и всего Центрального федерального округа осталось пережить последнюю холодную ночь.

В пятницу в отдельных местах Москвы и области образуются туманы. Минимальная температура составит от +1 °C до +6 °C. Постепенно погода стабилизируется — аномальное похолодание останется позади.

Минувшая ночь в Москве и Подмосковье выдалась необычно холодной, хотя обошлось без заморозков и снега. По сведениям метеостанции ВДНХ, температура в столице опустилась до +5,3 °C. Это на целых пять градусов ниже климатической нормы для этого периода. При этом такая температура стала самой низкой за текущее похолодание, хотя в мае уже случались две еще более морозные ночи.

Показатели в разных районах мегаполиса различались: в Тушине и Строгине столбик термометра показывал +4,8 °C, на Балчуге оказалось чуть теплее — +6,4 °C, а в Новой Москве температура упала до +4,7 °C. В Подмосковье холоднее всего ощущалось в Шаховской: там зафиксировали +2,9 °C.