Когда на юге России станет тепло: прогноз от синоптика Шувалова

Май на юге России выдался непривычно прохладным. Перелом в погоде на Кубани и курортах Кавказа наступит с началом лета, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В Краснодаре и Сочи он может войти в тройку самых холодных последних месяцев весны XXI века — прохладнее были только 2008 и 2022 годы. До конца мая в регионе сохранятся дожди, а количество выпавших осадков превысит полторы месячные нормы.
Перемены к лучшему начнутся в понедельник, 1 июня. Дожди постепенно сойдут на нет, а дневная температура поднимется до комфортных значений, от +20 до +25 °С.
В первой пятидневке июня на Кубани ожидается преимущественно сухая и умеренно теплая погода. Примечательно, что улучшение метеоусловий на юге практически синхронно произойдет с потеплением в средней полосе России.
Тем не менее любителям южного отдыха пока стоит проявить терпение: по всем прогностическим схемам заметной жары на юге страны не стоит ждать раньше середины июня.
До 5 июня температура там будет отставать от климатической нормы на два-четыре градуса. Погода отстает по показателям на две-три недели. Особенно заметно это будет в Сочи, где средняя температура мая окажется на два градуса ниже, чем в Москве.