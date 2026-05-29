Когда на юге России станет тепло: прогноз от синоптика Шувалова

Первые признаки потепления появятся уже в начале месяца. По‑настоящему летняя погода на юге России установится лишь ближе к середине июня.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Май на юге России выдался непривычно прохладным. Перелом в погоде на Кубани и курортах Кавказа наступит с началом лета, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Краснодаре и Сочи он может войти в тройку самых холодных последних месяцев весны XXI века — прохладнее были только 2008 и 2022 годы. До конца мая в регионе сохранятся дожди, а количество выпавших осадков превысит полторы месячные нормы.

Перемены к лучшему начнутся в понедельник, 1 июня. Дожди постепенно сойдут на нет, а дневная температура поднимется до комфортных значений, от +20 до +25 °С.

В первой пятидневке июня на Кубани ожидается преимущественно сухая и умеренно теплая погода. Примечательно, что улучшение метеоусловий на юге практически синхронно произойдет с потеплением в средней полосе России.

Тем не менее любителям южного отдыха пока стоит проявить терпение: по всем прогностическим схемам заметной жары на юге страны не стоит ждать раньше середины июня.

До 5 июня температура там будет отставать от климатической нормы на два-четыре градуса. Погода отстает по показателям на две-три недели. Особенно заметно это будет в Сочи, где средняя температура мая окажется на два градуса ниже, чем в Москве.