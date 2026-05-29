Выходные запомнятся россиянам дождями, грозами и порывистым ветром

В ближайшие дни погода в разных регионах России обещает стать неспокойной. Обширные атмосферные процессы принесут дожди, грозы, град и сильные ветры.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Погода в России 30–31 мая 2026
Источник: Sanjiv Nayak/СС0

В большинстве регионов Европейской России в выходные, 30 и 31 мая, удержится прохлада. Температурный фон на три-восемь градусов окажется ниже майской нормы. Причина — циклонический вихрь из Атлантики, сообщили в Гидрометцентре России.

В регионах пройдут дожди, местами — сильные. Особенно сложная ситуация ожидается на юге и востоке. Там возможны ливни с грозами и градом. Порывы ветра достигнут 20−25 метров в секунду. По утрам в отдельных районах вероятны туманы.

Неспокойно окажется и в Уральском федеральном округе. В юго‑западной части под влиянием циклонов ожидаются дожди, в отдельных местах — ливни с грозами. Ветер резко усилится до 20−25 метров в секунду.

В то же время на северо‑востоке Урала сложится иная картина. Благодаря усиливающемуся арктическому антициклону установится малооблачная и прохладная погода, хотя в отдельных районах воздух умеренно прогреется.

В Сибири тоже не обойдется без осадков. В южной части пройдут дожди, местами — сильные, с грозами и шквалистым ветром. На севере погода прогнозируется более спокойной и малооблачной, с заметным перепадом температур между днем и ночью.

Дальний Восток также окажется во власти ненастья. В Бурятии, Забайкалье, Приамурье и Якутии обещают дожди, местами — с мокрым снегом. В Забайкалье порывы ветра достигнут 18−23 метров в секунду.

Наиболее интенсивные осадки прогнозируют в Приморье, Хабаровском крае, Сахалинской области. Затем к списку прибавятся Камчатка и побережье Магадана. Дожди пройдут местами очень сильные, в ряде районов — с мокрым снегом. Порывы ветра на побережье достигнут 25−30 метров в секунду, особенно на Камчатке.