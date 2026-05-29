Тишковец дал прогноз погоды в ЦФО к Международному дню защиты детей

Начало летнего сезона в Центральной России не станет мгновенным переходом к жаркой погоде: первые дни июня все еще будут находиться под влиянием североатлантического циклона. Небо останется облачным, солнце появится лишь ненадолго, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Во вторник, 2 июня, станет чуть теплее: утром ожидается от +8 °C до +11 °C, а после полудня температура поднимется от +18 °C до +21 °C. В этот день также вероятен кратковременный дождь.
Настоящая летняя погода начнет устанавливаться с 3 июня, когда на смену циклону придет северный антициклон. В среду небо прояснится — дождей не ожидается. Ночью температура составит от +6 °C до +9 °C, а днем воздух прогреется от +21 °C до +24 °C, что уже соответствует климатической норме.
Четверг, 4 июня, продолжит радовать солнечной и сухой погодой. Ночные температуры поднимутся от +10 °C до +13 °C, а днем столбик термометра достигнет отметки +25 °C. Такая погода создаст идеальные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
К середине июня прогреется и вода: температура достигнет от +18 °C до +20 °C. Это станет сигналом к старту купального сезона в столичном регионе. Пляжи наполнятся отдыхающими, а водоемы — первыми пловцами.
По долгосрочным прогнозам, в целом июнь в Центральной России будет соответствовать климатической норме: ночная температура в среднем составит около +11,5 °C, дневная — около +21,7 °C. При этом дефицит осадков окажется незначительным — не более 10% нормы.