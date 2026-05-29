Ученые выяснили, как аномальная жара губит одиночных пчел

Глобальное изменение климата все чаще приносит аномальную жару, и это серьезно угрожает популяциям диких одиночных пчел, а далее — и урожаям фруктов и ягод. Новое исследование британских ученых, которое опубликовали в журнале Science Direct, показало, что 40-градусная жара наносит сокрушительный удар по репродуктивной системе насекомых.
В ходе эксперимента биологи воссоздали в лаборатории условия трехдневной жары, которая накрыла Великобританию в июле 2022 года. Личинки рыжих осмий — распространенных одиночных пчел и важных опылителей плодовых деревьев — трое суток находились при температуре +40 °C. Контрольная группа развивалась при обычной для июля температуре +25 °C.
Спустя девять месяцев обе группы проснулись после зимней спячки внешне здоровыми. Но детальное изучение показало: у самцов, которые пережили жару, активность сперматозоидов упала вдвое, а количество сократилось на треть, у самок на 15% уменьшились размеры и число развивающихся яйцеклеток.
Такие последствия экстремальной жары привдут к резкому сокращению популяции одиночных пчел в следующем сезоне. Это снизит эффективность опыления яблонь, вишен, рапса и других культур. В результате фермерам придется чаще прибегать к дорогостоящей аренде ульев с медоносными пчелами. При этом дикие опылители справляются с задачей лучше домашних собратьев.
Почему же медоносные пчелы и шмели более устойчивы? Секрет — в социальном образе жизни. В улье насекомые поддерживают нужную температуру, перераспределяют обязанности и помогают друг другу пережить непогоду. Например, при заморозках рабочие пчелы жужжат крыльями, чтобы согреть потомство. Шмелиные матки выживают под водой до недели, если затопило гнездо.
Одиночные же пчелы лишены такой поддержки: каждая самка строит дом и добывает пищу сама. Из‑за этого такие виды особенно уязвимы перед лицом глобального потепления, пестицидов, болезней и потери среды обитания.