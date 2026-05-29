Ученые выяснили, как аномальная жара губит одиночных пчел

Такие последствия экстремальной жары привдут к резкому сокращению популяции одиночных пчел в следующем сезоне. Это снизит эффективность опыления яблонь, вишен, рапса и других культур. В результате фермерам придется чаще прибегать к дорогостоящей аренде ульев с медоносными пчелами. При этом дикие опылители справляются с задачей лучше домашних собратьев.