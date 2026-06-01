Синоптики уточнили, в каких регионах России сегодня станет теплее

Сибирь в понедельник, 1 июня, согреется в лучах яркого солнца и теплого ветра. На юге Красноярского края сегодня еще будет около +20 °С, но на Алтае температура приблизится к +25 °С. Завтра тенденция продолжится: столбик термометра будет расти и дойдет до 30-градусной отметки. На Урале будет стабильно: около +22 °С и без осадков.
На европейскую территорию России начнет возвращаться тепло. В лидерах окажется Балтика. В Калининграде сегодня прогнозируют +23 °С. Северо-запад страны также в среднем прогреется до +23 °С.
В средних широтах температура пока не дотянет до климатической нормы. От Калуги до Рязани ожидается около +18 °С и без осадков. В Поволжье будет дождливо.
Южные регионы останутся в зоне прохлады. В Севастополе воздух прогреется до +19 °С, в Сочи — до +22 °С, в Краснодаре — до +18 °С. Тепло вернется на юг только к концу недели.
На материковой части Дальнего Востока будет набирать силу китайский циклон. Хабаровскому краю достанется теплый южный ветер: там пройдут дожди и разогреет до +27 °С. Но Забайкалье и Приамурье накроет холодный воздух. В Чите и Благовещенске ожидается +18 °С, в Петропавловске-Камчатском — +10 °С, в Анадыре — +12 °С, в Якутске — +18 °С.
На Чукотке и северо-востоке Якутии тепла пока будет мало, но выглянет солнце. В Заполярье вскоре наступит полярный день.
В Санкт-Петербурге в первый день лета выглянет солнце, днем термометр покажет +18 °С. В Москве обещают +19 °С, не исключены небольшие дожди.