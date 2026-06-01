30‑градусная жара накроет Россию уже на этой неделе

Юг страны в начале недели окажется под влиянием грозовых облаков — температура поднимется только от +18 °C до +23 °C. Однако во второй половине периода дожди станут кратковременными и локальными, благодаря чему воздух прогреется от +25 °C до +30 °C, а на Кавказе — от +20 °C до +25 °C. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
В Среднем Поволжье ожидается похожий сценарий. После относительно прохладных первых дней лета наступит потепление, и температура достигнет от +21 °C до +26 °C.
Северо‑Запад столкнется с периодическими ливневыми дождями, которые местами сопроводят грозы и порывистый ветер. Исключение составит крайний север региона: там благодаря антициклону осадков окажется немного. Температура постепенно пойдет вверх. К концу недели на севере ожидается от +15 °C до +20 °C, на юге — от +19 °C до +24 °C.
Центральная Россия встретит неделю неустойчивой погодой с ливнями и грозами из‑за атмосферных фронтов. Тем не менее вместе с облаками туда поступит теплый воздух, и столбики термометров дойдут от +21 °C до +26 °C. Лишь в самом начале периода окажется чуть прохладнее, на три-четыре градуса ниже.
На Урале из‑за циклонов не обойдется без дождей, возможны грозы и порывы ветра. Дневная температура там удержится в пределах от +19 °C до +24 °C.
Юг Сибири порадует сравнительно хорошей погодой. Лишь местами пройдут ливни с грозами, а в целом днями воздух прогреется от +23 °C до +28 °C.
Дальний Восток начнет неделю с теплой погоды в Приамурье — от +23 °C до +28 °C. Но затем небо затянет дождевыми облаками и температура заметно упадет. Во второй половине периода днем обещают от +12 °C до +17 °C.
Санкт‑Петербург ждут периодические грозовые дожди. В начале недели температура составит от +17 °C до +20 °C, позже поднимется от +20 °C до +23 °C.