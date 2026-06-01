Над США прогремел мощный взрыв: причиной стал метеорит, видео

В субботу, 30 мая, жители нескольких штатов Новой Англии: Массачусетса, Нью‑Гэмпшира и Род‑Айленда — стали свидетелями необычного события. Около 14:05 по местному времени люди услышали громкий звук. Сотни жителей в разных районах заявили о мощном взрыве, который вызвал беспокойство. Об этом сообщили в издании Fox Weather.
Геологическая служба США пришла к выводу, что источником звука стал предполагаемый болид — яркий метеорит, который взорвался в атмосфере. По сведениям НАСА, небесное тело распалось на высоте около 40 миль над территорией, которая располагается между северо‑восточной частью Массачусетса и юго‑восточной частью Нью‑Гэмпшира. Энергия, которая высвободилась и породила столь мощный звуковой удар, оказалась эквивалентна почти 300 тоннам тротила.
Подтвердить версию о метеорите помогли технические средства наблюдения. Спутник GOES‑19 Национального управления океанических и атмосферных исследований, который оснастили геостационарным картографом молний, зафиксировал в момент взрыва необычный сигнал у побережья мыса Кейп‑Код. Кроме того, сведения четырех радаров в Бостоне, на Лонг‑Айленде, в Олбани и аэропорту Бостон Логан показали следы метеорита.
Примечательно, что случай произошел всего через несколько дней после похожего инцидента, который напугал жителей Южной Каролины. Сейчас специалисты продолжают изучать обстоятельства обоих событий, чтобы получить более полную картину необычных явлений, которые охватили восточные штаты США.