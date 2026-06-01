Над США прогремел мощный взрыв: причиной стал метеорит, видео

Геологическая служба США пришла к выводу, что источником звука стал предполагаемый болид — яркий метеорит, который взорвался в атмосфере. По сведениям НАСА, небесное тело распалось на высоте около 40 миль над территорией, которая располагается между северо‑восточной частью Массачусетса и юго‑восточной частью Нью‑Гэмпшира. Энергия, которая высвободилась и породила столь мощный звуковой удар, оказалась эквивалентна почти 300 тоннам тротила.