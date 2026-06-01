Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Над США прогремел мощный взрыв: причиной стал метеорит, видео

Сотни людей в Новой Англии сообщили о мощном взрыве. Сведения спутника GOES-19 и четырех радаров подтвердили следы небесного тела.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 82% 755 мм рт. ст. +18°

В субботу, 30 мая, жители нескольких штатов Новой Англии: Массачусетса, Нью‑Гэмпшира и Род‑Айленда — стали свидетелями необычного события. Около 14:05 по местному времени люди услышали громкий звук. Сотни жителей в разных районах заявили о мощном взрыве, который вызвал беспокойство. Об этом сообщили в издании Fox Weather.

Геологическая служба США пришла к выводу, что источником звука стал предполагаемый болид — яркий метеорит, который взорвался в атмосфере. По сведениям НАСА, небесное тело распалось на высоте около 40 миль над территорией, которая располагается между северо‑восточной частью Массачусетса и юго‑восточной частью Нью‑Гэмпшира. Энергия, которая высвободилась и породила столь мощный звуковой удар, оказалась эквивалентна почти 300 тоннам тротила.

Подтвердить версию о метеорите помогли технические средства наблюдения. Спутник GOES‑19 Национального управления океанических и атмосферных исследований, который оснастили геостационарным картографом молний, зафиксировал в момент взрыва необычный сигнал у побережья мыса Кейп‑Код. Кроме того, сведения четырех радаров в Бостоне, на Лонг‑Айленде, в Олбани и аэропорту Бостон Логан показали следы метеорита.

По предварительной информации, объект упал в центр залива Кейп‑Код, где глубина воды достигает почти 30 метров.

Примечательно, что случай произошел всего через несколько дней после похожего инцидента, который напугал жителей Южной Каролины. Сейчас специалисты продолжают изучать обстоятельства обоих событий, чтобы получить более полную картину необычных явлений, которые охватили восточные штаты США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше