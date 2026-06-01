Река Евфрат в Сирии вышла из берегов и затопила более 500 га земли: фото

Стихийное бедствие обрушилось на Сирию в минувшие выходные. Из‑за резкого подъема уровня воды река Евфрат вышла из берегов и вызвала масштабное наводнение. Как сообщает телеканал «Мир 24», стихия затопила свыше 500 гектаров территории. В большей степени пострадали плодородные земли вдоль речного русла.
Наиболее сложная обстановка сложилась в провинции Дейр‑эз‑Зор. Там вода поднялась на три метра выше привычных отметок, а береговая линия сместилась на 50 метров вглубь суши. Под водой оказались порядка 520 гектаров возделываемых участков. Эксперты предупредили, что ситуация ухудшится: пик паводка еще не прошел, а колебания уровня воды продолжаются.
Последствия удара стихии ощутили на себе свыше 2000 семей. Затопление вышло за пределы полей: вода проникла в жилые кварталы и вынудила людей срочно покидать дома. Многие хозяйства лишились урожая и столкнулись с угрозой потери скота и техники.
Местные власти ввели экстренные меры: жителей прибрежных районов призвали немедленно эвакуироваться из низин и переместить животных и сельскохозяйственное оборудование на более высокие участки местности. В отдельных населенных пунктах организовали вывоз людей и спасение имущества.
Разгул стихии привел и к другим серьезным проблемам. Пострадали торговые и складские помещения, а транспортное сообщение между западным и восточным берегами Евфрата оказалось прервано.
Спасательные и аварийные службы региона перевели в режим максимальной готовности. Усилия сосредоточили на том, чтобы сдержать дальнейшее распространение воды и обеспечить безопасность населения в условиях продолжающегося паводка.