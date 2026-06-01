Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Река Евфрат в Сирии вышла из берегов и затопила более 500 га земли: фото

Вода проникла в жилые кварталы и прервала транспортное сообщение между берегами. Власти провели эвакуацию людей и скота.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 82% 755 мм рт. ст. +18°
22

Стихийное бедствие обрушилось на Сирию в минувшие выходные. Из‑за резкого подъема уровня воды река Евфрат вышла из берегов и вызвала масштабное наводнение. Как сообщает телеканал «Мир 24», стихия затопила свыше 500 гектаров территории. В большей степени пострадали плодородные земли вдоль речного русла.

Наиболее сложная обстановка сложилась в провинции Дейр‑эз‑Зор. Там вода поднялась на три метра выше привычных отметок, а береговая линия сместилась на 50 метров вглубь суши. Под водой оказались порядка 520 гектаров возделываемых участков. Эксперты предупредили, что ситуация ухудшится: пик паводка еще не прошел, а колебания уровня воды продолжаются.

Последствия удара стихии ощутили на себе свыше 2000 семей. Затопление вышло за пределы полей: вода проникла в жилые кварталы и вынудила людей срочно покидать дома. Многие хозяйства лишились урожая и столкнулись с угрозой потери скота и техники.

Местные власти ввели экстренные меры: жителей прибрежных районов призвали немедленно эвакуироваться из низин и переместить животных и сельскохозяйственное оборудование на более высокие участки местности. В отдельных населенных пунктах организовали вывоз людей и спасение имущества.

Разгул стихии привел и к другим серьезным проблемам. Пострадали торговые и складские помещения, а транспортное сообщение между западным и восточным берегами Евфрата оказалось прервано.

Спасательные и аварийные службы региона перевели в режим максимальной готовности. Усилия сосредоточили на том, чтобы сдержать дальнейшее распространение воды и обеспечить безопасность населения в условиях продолжающегося паводка.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше