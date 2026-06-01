Мощное землетрясение в Чили попало на видео

В первый день лета, 1 июня, в центральной части Чили зафиксировали мощное землетрясение магнитудой шесть. По сведениям Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, толчок произошел в 00:34 по московскому времени. Эпицентр располагался всего в 128 километрах от Сантьяго и в 33 километрах от Винья-дель-Мар.
Американская геологическая служба подтвердила оценку магнитуды и уточнила дополнительные детали: очаг оказался на глубине 25 километров, а эпицентр, по версии американских сейсмологов, находился в 33 километрах от Вальпараиса. Город вместе с Винья‑дель‑Мар входит в агломерацию Большой Вальпараисо. Оба крупных населенных пункта оказались в зоне ощутимых колебаний.
По интенсивности воздействий в эпицентре землетрясение классифицировали как разрушительное. В Сети уже появились видео от очевидцев. Люди запечатлели, как во время толчков с полок падала посуда, шкафы и книжные стеллажи заметно тряслись, а мебель сдвигалась с привычных мест.
На кадрах видно, как качаются подвесные светильники, дрожат стены и окна. Жители рассказывают, что почувствовали несколько резких толчков, из‑за чего многие в спешке покинули здания.
Пока официальных сведений о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало. Власти проверили состояние ключевых инфраструктурных объектов, включая дороги и мосты, — критических повреждений не выявили. Угроза цунами также не объявлялась.