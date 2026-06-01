Мощное землетрясение в Чили попало на видео

В первый день лета, 1 июня, в центральной части Чили зафиксировали мощное землетрясение магнитудой шесть. По сведениям Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, толчок произошел в 00:34 по московскому времени. Эпицентр располагался всего в 128 километрах от Сантьяго и в 33 километрах от Винья-дель-Мар.