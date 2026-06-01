Спутники показали рекордный зной в Европе: фото

В конце мая температура в Южной Европе достигла +40 °C, а в Лондоне побила абсолютный майский рекорд. Спутниковые снимки «Сентинел-3» подтвердили: континент охватила аномальная жара.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Рекордная жара в Европе в мае-июне в 2026
Источник: @weather_from_chief

Европейские спутники программы «Коперник» показали масштабы аномальной жары, которая охватила континент. Сведения аппарата «Сентинел‑3», который запустили в 2018 году для наблюдения за Землей, продемонстрировали, насколько экстремальными оказались температурные показатели. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Хотя лето в Северном полушарии только началось, уже в конце мая Южная Европа столкнулась с температурой до +40 °C. Даже на севере, включая Лондон, столбики термометров поднимались выше +35 °C, что особенно поразительно на фоне обычной майской погоды в британской столице. В мае там традиционно прохладно: ночью — около +9 °C, днем — до +18 °C, часто идут дожди.

В Лондоне с 22 по 30 мая зафиксировали девять суточных рекордов максимальной температуры подряд. Особенно примечателен результат 26 мая: побился абсолютный майский рекорд, температура достигла +35 °C — почти на четыре градуса выше прежнего максимума.

Рекордный зной ощутили и другие страны: аномальная жара накрыла Венгрию, Испанию, Италию, Германию, Швейцарию и ряд других государств. Во многих регионах Западной Европы до сих пор действуют штормовые предупреждения: миллионы людей приспосабливаются к экстремальным условиям.

Спутник «Сентинел‑3» входит в семейство аппаратов, которые отслеживают изменения на суше и в океанах. Сведения аппарата дают наглядную картину происходящего: цветовые зоны на снимках показывают, как палящий зной расползается по континенту.

