Спутники показали рекордный зной в Европе: фото

Европейские спутники программы «Коперник» показали масштабы аномальной жары, которая охватила континент. Сведения аппарата «Сентинел‑3», который запустили в 2018 году для наблюдения за Землей, продемонстрировали, насколько экстремальными оказались температурные показатели. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Хотя лето в Северном полушарии только началось, уже в конце мая Южная Европа столкнулась с температурой до +40 °C. Даже на севере, включая Лондон, столбики термометров поднимались выше +35 °C, что особенно поразительно на фоне обычной майской погоды в британской столице. В мае там традиционно прохладно: ночью — около +9 °C, днем — до +18 °C, часто идут дожди.
В Лондоне с 22 по 30 мая зафиксировали девять суточных рекордов максимальной температуры подряд. Особенно примечателен результат 26 мая: побился абсолютный майский рекорд, температура достигла +35 °C — почти на четыре градуса выше прежнего максимума.
Рекордный зной ощутили и другие страны: аномальная жара накрыла Венгрию, Испанию, Италию, Германию, Швейцарию и ряд других государств. Во многих регионах Западной Европы до сих пор действуют штормовые предупреждения: миллионы людей приспосабливаются к экстремальным условиям.
Спутник «Сентинел‑3» входит в семейство аппаратов, которые отслеживают изменения на суше и в океанах. Сведения аппарата дают наглядную картину происходящего: цветовые зоны на снимках показывают, как палящий зной расползается по континенту.