Аномальный май на юге России: холоднее Москвы и рекордные дожди

Май принес неожиданные погодные сюрпризы жителям Краснодарского края: в ряде городов региона температура оказалась даже ниже, чем в Москве. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.
В Краснодаре средняя температура месяца составила всего +15,6 °C, что на 2,3 градуса ниже привычной климатической нормы. Такой показатель сделал минувший май самым холодным в Краснодаре за последние четыре года. По жесткости погодных условий уступил лишь 2022‑му и вошел в топ‑два самых прохладных майских периодов XXI века.
Еще более поразительными выглядят сведения по соседним курортам и городам: в Сочи средняя температура достигла лишь +15,1 °C, в Анапе — +15,2 °C, а в Армавире — +15,4 °C. Все эти значения оказались ниже московских показателей, что выглядит особенно неожиданно для традиционно теплых южных направлений.
Погодные аномалии коснулись не только температуры, но и количества осадков. В Краснодаре выпало 164 миллиметра дождей. Это превышает месячную норму более чем в два с половиной раза — 253%. Подобного объема осадков в мае там не фиксировали как минимум полвека, что позволяет назвать прошедший месяц рекордно влажным за длительный период наблюдений.
Впрочем, метеорологи обещают постепенное улучшение ситуации. Со второй половины недели дожди прекратятся, а температура поднимется. Тем не менее полного возврата к норме ожидают лишь во второй декаде июня. При этом особо жаркой первая половина лета в Краснодарском крае не окажется: прогноз предполагает, что средняя температура останется близкой к климатической норме — около +22,2 °C. Ночью — в среднем +17 °C, днем — +28 °C.