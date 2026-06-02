В Италии произошло землетрясение магнитудой 6,1

РИМ, 2 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на побережье Италии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 144 км к северу от города Мессина, где проживают примерно 219 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 25 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.