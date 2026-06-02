Часть России сегодня окажется во власти дождей

По южным регионам Дальнего Востока во вторник, 2 июня, пройдут китайские циклоны. Один накроет дождями Хабаровск и Сахалин. Другой проследует к Приамурью. В Благовещенске сегодня обещают +23 °С, в Забайкалье — максимум +15 °С с дождями.
Урал захватят осадки. В Перми прогнозируют +18 °С, в Екатеринбурге — +19 °С, в Челябинске — +21 °С, в Уфе — +18 °С, в Оренбурге — +18 °С. Местами пройдут грозы.
Сибирь накроет антициклон — установится летняя погода. От Красноярска до Томска температура составит от +21 °С до +23 °С. Самым жарким местом в стране станет Горно-Алтайск: там столбик термометра поднимется до +27 °С. В Омской области окажется тепло, но над регионом зависнет дождливый циклон.
Европейская Россия встретит лето. В Архангельской, Ленинградской, Новгородской областях и Карелии прольются дожди. В Пскове окажется солнечно и до +23 °С. Тепло дотянется до запада средней полосы: термометр покажет +20 °С и выше. Восточнее пока пройдут дожди и сохранится умеренная прохлада. На Волге ожидаются грозы.
На юге дожди сосредоточатся на Кавказе. В Грозном — +19 °С, в Севастополе — +21 °С, в Волгограде — +21 °С, в Ставрополе — +19 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня окажется теплее, чем на курортах Черного моря: ожидается +22 °С. В Москве воздух прогреется до +20 °С.