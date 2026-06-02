Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Часть России сегодня окажется во власти дождей

Китайские циклоны принесут дожди в Хабаровск, на Сахалин и в Приамурье. В Сибири установится летняя погода до +27 °С. На Урале пройдут грозы. Европейская часть России прогреется до +23 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 82% 761 мм рт. ст. +17°
Погода в России 2 июня 2026
Источник: Thomas Couillard/СС0

По южным регионам Дальнего Востока во вторник, 2 июня, пройдут китайские циклоны. Один накроет дождями Хабаровск и Сахалин. Другой проследует к Приамурью. В Благовещенске сегодня обещают +23 °С, в Забайкалье — максимум +15 °С с дождями.

Урал захватят осадки. В Перми прогнозируют +18 °С, в Екатеринбурге — +19 °С, в Челябинске — +21 °С, в Уфе — +18 °С, в Оренбурге — +18 °С. Местами пройдут грозы.

Сибирь накроет антициклон — установится летняя погода. От Красноярска до Томска температура составит от +21 °С до +23 °С. Самым жарким местом в стране станет Горно-Алтайск: там столбик термометра поднимется до +27 °С. В Омской области окажется тепло, но над регионом зависнет дождливый циклон.

Европейская Россия встретит лето. В Архангельской, Ленинградской, Новгородской областях и Карелии прольются дожди. В Пскове окажется солнечно и до +23 °С. Тепло дотянется до запада средней полосы: термометр покажет +20 °С и выше. Восточнее пока пройдут дожди и сохранится умеренная прохлада. На Волге ожидаются грозы.

На юге дожди сосредоточатся на Кавказе. В Грозном — +19 °С, в Севастополе — +21 °С, в Волгограде — +21 °С, в Ставрополе — +19 °С.

В Санкт-Петербурге сегодня окажется теплее, чем на курортах Черного моря: ожидается +22 °С. В Москве воздух прогреется до +20 °С.