Дожди, град и зной: Россию в середине рабочей недели накроют погодные аномалии

Совсем иная картина ожидается на юге Дальнего Востока, где малоподвижная циклоническая депрессия принесет дожди, местами — весьма интенсивные. Осадки затронут Бурятию, Забайкалье, Приамурье, Приморье, Сахалин и южные районы Якутии. В Забайкалье, Приамурье и Приморье возможны ливни с грозами и ветром до 13−18 метров в секунду, а на побережье скорость порывов достигнет 22 метров в секунду. На севере Дальнего Востока осадки окажутся редкими и локальными, местами возможны утренние туманы и грозы.