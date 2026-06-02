Дожди, град и зной: Россию в середине рабочей недели накроют погодные аномалии

Уральские горы, просторы Западной Сибири, отдельные районы юга Сибири и суровый Таймыр со 2 по 4 июня окажутся под влиянием влажных воздушных масс. Там прольются дожди, в отдельных местах — весьма обильные. В высокогорных областях осадки примут смешанный характер: к дождю примешается мокрый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Большая часть сибирских территорий окажется под влиянием устойчивого континентального антициклона. Это обеспечит ясную и умеренно теплую погоду без существенных осадков.
Европейская часть страны также ощутит влияние фронтов. Там ожидаются короткие дожди, местами — грозы с усилением ветра до 12−17 метров в секунду. По утрам в ряде районов возможно образование туманов, которые снизят видимость.
Наиболее неблагоприятные условия сложатся на юге европейской территории России. В начале периода регионы накроют мощные дождевые фронты: обещают сильные и даже экстремально сильные осадки, которые местами перейдут в ливни с градом и шквалистым ветром до 20−25 метров в секунду. Однако к середине периода метеоситуация улучшится: рост барометрического давления приведет к сокращению числа осадков, и погода постепенно стабилизируется, станет умеренно теплой.
На Урале ситуация осложнится: метеорологи не исключают мощных ливней, которые сопроводят грозовые разряды, град и резкие порывы ветра до 17−22 метров в секунду. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен плотный туман, а на Ямале и Таймыре ветер усилится до 15−20 метров в секунду.
Совсем иная картина ожидается на юге Дальнего Востока, где малоподвижная циклоническая депрессия принесет дожди, местами — весьма интенсивные. Осадки затронут Бурятию, Забайкалье, Приамурье, Приморье, Сахалин и южные районы Якутии. В Забайкалье, Приамурье и Приморье возможны ливни с грозами и ветром до 13−18 метров в секунду, а на побережье скорость порывов достигнет 22 метров в секунду. На севере Дальнего Востока осадки окажутся редкими и локальными, местами возможны утренние туманы и грозы.
Отдельные регионы столкнутся с температурными аномалиями. В Ненецком автономном округе, Коми, Тыве и Архангельской области ночью температура опустится до −2 °C, а в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье — до −5 °C. В то же время Алтайский край окажется во власти аномальной жары.
Кроме того, на обширных территориях Сибири и Дальнего Востока со 2 по 4 июня сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность из‑за сочетания сухой погоды и повышенных температур.