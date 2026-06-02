Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Ледник Судного дня может разрушиться уже в текущем году

Ситуация требует пристального наблюдения. Последствия разрушения ледника Судного дня способны кардинально изменить береговые линии по всему миру и затронуть судьбы миллионов людей.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 82% 761 мм рт. ст. +17°
Ледник Судного дня разрушится в 2026
Источник: https://commons.wikimedia.org/

Серьезную обеспокоенность ученых вызвало состояние ледника Туэйтса в Антарктиде, известного как ледник Судного дня. По сведениям морского геофизика Роберта Лартера, шельфовый барьер объекта может разрушиться уже в текущем году. Об этом сообщили в издании Daily Express.

Если ледник начнет активно таять, уровень Мирового океана поднимется как минимум на 0,6 метра — именно столько льда содержится в самом Туэйтсе. Но это лишь начало: последствия запустят цепную реакцию таяния в других регионах планеты. В итоге уровень моря способен подняться на целых три метра.

Причина ускоренного таяния — рост температурного фона океанических вод. Теплая вода подтачивает основание ледника, ускоряет разрушение и отступление.

Больше всего от такого сценария пострадают шесть стран, для которых подъем уровня моря несет наибольшую угрозу. В частности — Великобритания и Нидерланды с обширными низменными территориями, прибрежные районы США и густонаселенный Бангладеш. Особую опасность ситуация представляет для островных государств Тувалу и Мальдивы, значительная часть территории которых располагается едва ли не на уровне моря. Там даже незначительное повышение уровня воды обернется затоплением целых островов и необходимостью переселения населения.

Узнать больше по теме
Антарктида: ледяной материк вне государств
Антарктида — самый южный и самый холодный материк Земли, который отличается уникальным правовым статусом и экстремальными природными условиями. В этом материале разберем, где находится Антарктида, как она устроена, кому формально принадлежит и какое значение имеет для всего мира.
Читать дальше