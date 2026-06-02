Ледник Судного дня может разрушиться уже в текущем году

Больше всего от такого сценария пострадают шесть стран, для которых подъем уровня моря несет наибольшую угрозу. В частности — Великобритания и Нидерланды с обширными низменными территориями, прибрежные районы США и густонаселенный Бангладеш. Особую опасность ситуация представляет для островных государств Тувалу и Мальдивы, значительная часть территории которых располагается едва ли не на уровне моря. Там даже незначительное повышение уровня воды обернется затоплением целых островов и необходимостью переселения населения.