Ледник Судного дня может разрушиться уже в текущем году

Серьезную обеспокоенность ученых вызвало состояние ледника Туэйтса в Антарктиде, известного как ледник Судного дня. По сведениям морского геофизика Роберта Лартера, шельфовый барьер объекта может разрушиться уже в текущем году. Об этом сообщили в издании Daily Express.
Если ледник начнет активно таять, уровень Мирового океана поднимется как минимум на 0,6 метра — именно столько льда содержится в самом Туэйтсе. Но это лишь начало: последствия запустят цепную реакцию таяния в других регионах планеты. В итоге уровень моря способен подняться на целых три метра.
Больше всего от такого сценария пострадают шесть стран, для которых подъем уровня моря несет наибольшую угрозу. В частности — Великобритания и Нидерланды с обширными низменными территориями, прибрежные районы США и густонаселенный Бангладеш. Особую опасность ситуация представляет для островных государств Тувалу и Мальдивы, значительная часть территории которых располагается едва ли не на уровне моря. Там даже незначительное повышение уровня воды обернется затоплением целых островов и необходимостью переселения населения.