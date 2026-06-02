Слишком быстро: загадочная вспышка на Солнце ускользнула от датчиков

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили о необычном происшествии на Солнце — крайне скоротечной вспышке М-класса, четвертого уровня по пятибалльной шкале. Продолжительность составила всего три минуты, что оказалось недостаточным для автоматического распознавания.
Системы мониторинга, которые отслеживают солнечную активность, проигнорировали явление: алгоритмы отбирают только те вспышки, чья фаза роста длится не меньше четырех минут. Более короткие всплески программа воспринимает как фоновый шум или помехи. В результате событие пока не внесли в официальные каталоги. Вероятно, специалистам придется тщательно перепроверить показания приборов и добавить сведения вручную.
Кроме того, детальный анализ профиля излучения позволил установить любопытное последствие вспышки: спровоцировала выброс небольшого протуберанца. На графиках это проявилось как плавный, пологий подъем уровня излучения, который последовал сразу за резким пиком основной вспышки.
В целом текущая обстановка на Солнце оценивается как относительно спокойная. Недавно на Земле зарегистрировали слабые геомагнитные возмущения, источником которых стал скромный выброс плазмы, покинувший звезду несколькими днями ранее. А на текущей неделе, 3 июня, прогнозируются новые, но тоже незначительные возмущения. Причина — небольшая корональная дыра, которая расположилась прямо в центральной части солнечного диска.
При этом специалисты подчеркивают: внешнее спокойствие светила обманчиво. На графиках виден стабильно высокий фоновый уровень излучения класса C. Это говорит о том, что внутри солнечной короны продолжается скрытая активность.