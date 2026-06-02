Слишком быстро: загадочная вспышка на Солнце ускользнула от датчиков

Системы мониторинга, которые отслеживают солнечную активность, проигнорировали явление: алгоритмы отбирают только те вспышки, чья фаза роста длится не меньше четырех минут. Более короткие всплески программа воспринимает как фоновый шум или помехи. В результате событие пока не внесли в официальные каталоги. Вероятно, специалистам придется тщательно перепроверить показания приборов и добавить сведения вручную.