Во время шторма в Анапе нефтяные пятна разбило волнами

Многодневный шторм у берегов Анапы привел к заметным изменениям в характере загрязнения акватории, сообщили в Telegram-канале «Прозрачный мир». По словам эколога Игоря Шкрадюка, мощные волны раздробили крупные нефтяные пленки на множество мелких фракций, часть из которых перешла в состояние эмульсии и оказалась в толще воды. К тому же сильные ливни добавили в море внушительное количество песка, глины и различных взвесей, которые способны связывать мелкие капли нефтепродуктов, формировать устойчивые соединения.