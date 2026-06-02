Во время шторма в Анапе нефтяные пятна разбило волнами

Загрязнение акватории не исчезло, а изменило форму. Нефтяные пленки раздробились. Часть нефтепродуктов смыло с пляжей обратно в море.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Шторм у Анапы изменил характер загрязнения 2 июня 2026
Источник: Илья Лазарев/ТАСС

Многодневный шторм у берегов Анапы привел к заметным изменениям в характере загрязнения акватории, сообщили в Telegram-канале «Прозрачный мир». По словам эколога Игоря Шкрадюка, мощные волны раздробили крупные нефтяные пленки на множество мелких фракций, часть из которых перешла в состояние эмульсии и оказалась в толще воды. К тому же сильные ливни добавили в море внушительное количество песка, глины и различных взвесей, которые способны связывать мелкие капли нефтепродуктов, формировать устойчивые соединения.

На первый взгляд кажется, что ситуация стала лучше: береговая линия выглядит заметно чище, чем до шторма. Однако это обманчивое впечатление: загрязнение не исчезло, а лишь перераспределилось. Часть нефтепродуктов смыло обратно в море с пляжей, другая — распределилась между поверхностью, толщей воды и донными отложениями.

По свидетельствам очевидцев, на отдельных участках побережья теперь встречаются многочисленные мелкие фрагменты загрязняющих веществ. Например, 31 мая в районе Супсеха зафиксировали выбросы небольших мазутных включений размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, которые смешались с природным и бытовым мусором: ветками, древесиной и прочими предметами, вынесенными на берег во время непогоды.

Из‑за произошедших изменений оценка загрязнения по спутниковым снимкам стала менее надежной. Теперь особую важность приобретают наземные наблюдения: именно регулярные осмотры побережья помогут получить более точную картину экологической ситуации в районе Анапы после шторма.