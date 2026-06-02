Лава бьет фонтанами: на Гавайях извергается вулкан Килауэа, видео

На Гавайях официально стартовало 48‑е извержение вулкана Килауэа — одного из самых активных в мире. Первые признаки пробуждения появились еще в субботу, 30 мая: из южного жерла вытекали небольшие порции лавы. Об этом сообщили в издании Fox Weather.
Ключевой этап начался в понедельник, в 04:40 утра по местному времени. Извержение сопровождается впечатляющими фонтанами лавы, высота которых достигает 150−200 метров. Одновременно над вулканом поднимаются столбы дыма, которые взлетают на 7300 метров над уровнем моря.
Эксперты отметили, что нынешние эпизоды извержений лавы стали самыми частыми за всю историю наблюдений за Килауэа. Еще до официального начала извержения, с момента первых проявлений активности, зафиксировали 29 предвестников — так называемых прекурсоров, которые сигнализировали о грядущем масштабном выбросе.
Опасность представляют не только потоки лавы, но и побочные продукты извержения. Ветер разносит пепел и характерные нити вулканического стекла, известные как волосы Пеле, в сторону ближайших населенных пунктов. Следы пепла и тефры уже обнаружили в нескольких локациях: на смотровой площадке Уэкахуна в Национальном парке Гавайских вулканов, в поселке Вулкан, поместьях Мауна‑Лоа и Охиа к северо‑востоку от парка и на участке шоссе № 11.