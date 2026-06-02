Лава бьет фонтанами: на Гавайях извергается вулкан Килауэа, видео

Опасность представляют не только потоки лавы, но и побочные продукты извержения. Ветер разносит пепел и характерные нити вулканического стекла, известные как волосы Пеле, в сторону ближайших населенных пунктов. Следы пепла и тефры уже обнаружили в нескольких локациях: на смотровой площадке Уэкахуна в Национальном парке Гавайских вулканов, в поселке Вулкан, поместьях Мауна‑Лоа и Охиа к северо‑востоку от парка и на участке шоссе № 11.