Над Тибетом вспыхнули красные спрайты: видео

Красные спрайты — разновидность высотных электрических разрядов. В отличие от привычных молний, которые бьют между облаками или от облака к земле, спрайты развиваются вверх, от верхней границы грозового облака в сторону ионосферы. Появляются на высоте 50−90 километров, то есть в мезосфере, и достигают протяженности до 60 километров по вертикали.