Над Тибетом вспыхнули красные спрайты: видео

Красные спрайты выглядят как яркие красно‑оранжевые световые структуры. Возникают высоко над грозовыми облаками.

31 мая над Тибетом удалось запечатлеть редкое атмосферное явление — красные спрайты. Вспышки привлекли внимание — очевидцы сняли явление на видео.

Красные спрайты — разновидность высотных электрических разрядов. В отличие от привычных молний, которые бьют между облаками или от облака к земле, спрайты развиваются вверх, от верхней границы грозового облака в сторону ионосферы. Появляются на высоте 50−90 километров, то есть в мезосфере, и достигают протяженности до 60 километров по вертикали.

Механизм образования связывают с мощными грозами. Когда в облаке вспыхивает сильная отрицательная молния, в верхних слоях атмосферы резко меняется электрическое поле. Это запускает каскад ионизационных процессов в разреженном воздухе, где молекулы азота излучают свет в красном спектре — так и рождается спрайт. Характерный цвет обуславливают именно взаимодействием разряда с азотом.

Увидеть красные спрайты непросто: длятся всего несколько миллисекунд и возникают только над особенно мощными грозовыми системами. Лучше всего наблюдать в темное время суток с большого расстояния, так, чтобы горизонт закрывал саму грозу, но позволял видеть пространство над явлением.

Чаще всего такие вспышки фиксируют над обширными фронтами в тропических и субтропических регионах и равнинах умеренного пояса, где грозы достигают большой интенсивности. Например, явление нередко замечают над Великими равнинами в США, некоторыми районами Азии и Европы.

