Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

На Кубани эвакуируют жителей после перелива воды через дамбу

Сегодня, 2 июня, в Крымском районе Краснодарского края ввели режим ЧС из-за подъема воды в реке. Уже эвакуировали 33 человека. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 40% 763 мм рт. ст. +21°
На Кубани 2 июня 2026 река вышла из берегов
Источник: @vestiru

В Крымском районе Краснодарского края из‑за серьезного подъема воды в реке власти ввели режим чрезвычайной ситуации сразу в четырех населенных пунктах. Обстановка потребовала оперативных мер: ситуация осложнилась переливом воды из речного русла, что создало угрозу для местных жителей.

Особенно сложная обстановка сложилась в хуторе Соболевском: там произошел перелив через дамбу. На месте незамедлительно развернули работу спасательные службы: специалисты оценивают масштабы происшествия и принимают меры для минимизации последствий.

В целях безопасности власти организовали эвакуацию людей из ближайших садовых некоммерческих товариществ. Из «Йодника» в пункты временного размещения доставили 19 человек. Еще 14 жителей эвакуировали из «Нефтяника». Сейчас люди находятся под присмотром ответственных служб.

Ситуация остается на контроле оперативного штаба региона: специалисты следят за уровнем воды и готовы быстро реагировать на любые изменения обстановки. Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность и внимательно относиться к официальным сообщениям.