На Кубани эвакуируют жителей после перелива воды через дамбу

В Крымском районе Краснодарского края из‑за серьезного подъема воды в реке власти ввели режим чрезвычайной ситуации сразу в четырех населенных пунктах. Обстановка потребовала оперативных мер: ситуация осложнилась переливом воды из речного русла, что создало угрозу для местных жителей.
Особенно сложная обстановка сложилась в хуторе Соболевском: там произошел перелив через дамбу. На месте незамедлительно развернули работу спасательные службы: специалисты оценивают масштабы происшествия и принимают меры для минимизации последствий.
В целях безопасности власти организовали эвакуацию людей из ближайших садовых некоммерческих товариществ. Из «Йодника» в пункты временного размещения доставили 19 человек. Еще 14 жителей эвакуировали из «Нефтяника». Сейчас люди находятся под присмотром ответственных служб.
Ситуация остается на контроле оперативного штаба региона: специалисты следят за уровнем воды и готовы быстро реагировать на любые изменения обстановки. Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность и внимательно относиться к официальным сообщениям.