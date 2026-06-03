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Тайфун Джангми обрушился на юг Японии

Утром 3 июня в южную часть префектуры Вакаяма на западе Японии вошёл фронт тайфуна Джангми. Этому предшествовали проливные дожди вдоль побережья Тихого океана на юго-западе страны. Как сообщает Kyodo News, Метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение об опасности наводнения пятого уровня — наивысшего по шкале.

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Источник: AP 2024

По данным метеослужбы, около 4:30 (22:30 2 июня мск) тайфун находился вблизи прибрежного города Танабе. Он перемещался с востока на северо-восток со скоростью 40 км/ч, скорость ветра достигала 126 км/ч. Ожидается, что тайфун сместится на восток, в связи с чем сохраняется предупреждение о сильных дождях и риске стихийных бедствий.

Согласно информации Yomiuri, в Токио введён четвёртый уровень опасности наводнения из-за подъёма уровня воды в пяти местных реках. В восточной части префектуры Канагава и регионе Идзу префектуры Сидзуока отмечено формирование линейной полосы дождей.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила чиновникам оценить нанесённый ущерб, принять меры по реагированию на чрезвычайную ситуацию и своевременно информировать население. Она также призвала граждан «как можно скорее принять меры для защиты своей жизни».

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