Тайфун Джангми обрушился на юг Японии

По данным метеослужбы, около 4:30 (22:30 2 июня мск) тайфун находился вблизи прибрежного города Танабе. Он перемещался с востока на северо-восток со скоростью 40 км/ч, скорость ветра достигала 126 км/ч. Ожидается, что тайфун сместится на восток, в связи с чем сохраняется предупреждение о сильных дождях и риске стихийных бедствий.
Согласно информации Yomiuri, в Токио введён четвёртый уровень опасности наводнения из-за подъёма уровня воды в пяти местных реках. В восточной части префектуры Канагава и регионе Идзу префектуры Сидзуока отмечено формирование линейной полосы дождей.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила чиновникам оценить нанесённый ущерб, принять меры по реагированию на чрезвычайную ситуацию и своевременно информировать население. Она также призвала граждан «как можно скорее принять меры для защиты своей жизни».