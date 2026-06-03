Тайфун Джангми обрушился на юг Японии

По данным метеослужбы, около 4:30 (22:30 2 июня мск) тайфун находился вблизи прибрежного города Танабе. Он перемещался с востока на северо-восток со скоростью 40 км/ч, скорость ветра достигала 126 км/ч. Ожидается, что тайфун сместится на восток, в связи с чем сохраняется предупреждение о сильных дождях и риске стихийных бедствий.