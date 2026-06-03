Дожди не станут помехой: на Русской равнине ожидается потепление

Конец мая и начало июня на Русской равнине выдались дождливыми: непогода затронула практически все регионы. На юге последствия рекордных осадков все еще дают о себе знать: реки выходят из берегов. В Поволжье не прекращаются грозовые ливни. Недавно улицы Казани буквально превратились в каналы после очередного сильного дождя. Об этом написали в издании «Метеовести».