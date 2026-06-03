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Дожди не станут помехой: на Русской равнине ожидается потепление

На Русской равнине продолжаются рекордные осадки — реки выходят из берегов. В Поволжье не прекращаются грозовые ливни. На этом фоне на Северо-Западе к Петербургскому экономическому международному форуму погода улучшилась.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 67% 763 мм рт. ст. +16°
Циклон на Русской равнине в начале июня 2026
Источник: Freepik

Конец мая и начало июня на Русской равнине выдались дождливыми: непогода затронула практически все регионы. На юге последствия рекордных осадков все еще дают о себе знать: реки выходят из берегов. В Поволжье не прекращаются грозовые ливни. Недавно улицы Казани буквально превратились в каналы после очередного сильного дождя. Об этом написали в издании «Метеовести».

В ближайшие дни Русская равнина останется под влиянием обширной циклонической депрессии, что продолжит провоцировать образование дождевых облаков. Впрочем, осадки в большинстве районов ожидаются слабые. Исключение составят Урал и крайний запад Европейской России: там к концу недели выпадет более четверти месячной нормы влаги.

При этом воздух постепенно прогреется. Прохладнее всего окажется в Предуралье — от +15 °С до +20 °С, а теплее — на юге и в средних широтах, от +21 °С до +26 °С. На Северо‑Западе из‑за влияния Балтийского моря температура составит от +18 °С до +23 °С.

Прогноз для Санкт‑Петербурга на время Международного экономического форума выглядит умеренно благоприятным. Первый день форума обещает оказаться солнечным. Днем ожидается около +21 °С, чуть выше нормы.