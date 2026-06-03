Дожди не станут помехой: на Русской равнине ожидается потепление

Конец мая и начало июня на Русской равнине выдались дождливыми: непогода затронула практически все регионы. На юге последствия рекордных осадков все еще дают о себе знать: реки выходят из берегов. В Поволжье не прекращаются грозовые ливни. Недавно улицы Казани буквально превратились в каналы после очередного сильного дождя. Об этом написали в издании «Метеовести».
В ближайшие дни Русская равнина останется под влиянием обширной циклонической депрессии, что продолжит провоцировать образование дождевых облаков. Впрочем, осадки в большинстве районов ожидаются слабые. Исключение составят Урал и крайний запад Европейской России: там к концу недели выпадет более четверти месячной нормы влаги.
При этом воздух постепенно прогреется. Прохладнее всего окажется в Предуралье — от +15 °С до +20 °С, а теплее — на юге и в средних широтах, от +21 °С до +26 °С. На Северо‑Западе из‑за влияния Балтийского моря температура составит от +18 °С до +23 °С.
Прогноз для Санкт‑Петербурга на время Международного экономического форума выглядит умеренно благоприятным. Первый день форума обещает оказаться солнечным. Днем ожидается около +21 °С, чуть выше нормы.