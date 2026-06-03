Какая погода ждет участников ПМЭФ в Санкт-Петербурге

На северо‑западе России погода постепенно стабилизируется — как раз к началу Петербургского международного экономического форума, который стартует сегодня, 3 июня. Если еще в выходные температура в Северной столице менялась от +10 °C до +15 °С, то уже в понедельник, 1 июня, солнце вышло из‑за туч и воздух прогрелся до +21,5 °С. Об этом сообщили в издании «Метеовести».