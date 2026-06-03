Какая погода ждет участников ПМЭФ в Санкт-Петербурге

На северо‑западе России погода постепенно стабилизируется — как раз к началу Петербургского международного экономического форума, который стартует сегодня, 3 июня. Если еще в выходные температура в Северной столице менялась от +10 °C до +15 °С, то уже в понедельник, 1 июня, солнце вышло из‑за туч и воздух прогрелся до +21,5 °С. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
История форума знает немало погодных сюрпризов. Например, в 2019 году три дня подряд температура держалась выше +31 °С, как в жарких южных городах. В 2017‑м, напротив, столбик термометра не поднялся выше +8 °С. А в 2016 году Санкт‑Петербург пережил удар стихии: за один день выпало 43 миллиметра осадков — это более 60% месячной нормы.
Согласно статистике, лишь каждый пятый ПМЭФ проходит без дождя. Средний объем осадков за время мероприятия составляет свыше 11 миллиметров.
Тем не менее прогноз на предстоящий форум выглядит благоприятным. Первый день, 3 июня, обещает оказаться солнечным, хотя ранним утром возможны кратковременные ливни. Дневная температура достигнет +21 °С, что почти на два градуса выше климатической нормы.
В середине недели небо над Невой затянут грозовые облака, но это не помешает дальнейшему потеплению. В четверг, 4 июня, ожидается уже +23 °С, а в пятницу, 5 июня, вероятность осадков сойдет на нет и температура поднимется еще на пару градусов. Заключительный день ПМЭФ, 6 июня, также обещает тепло, хотя полностью исключать грозы не стоит.
По предварительным оценкам, за время форума в Санкт‑Петербурге выпадет около 12 миллиметров осадков. Этот показатель практически соответствует средним значениям, которые фиксировались в предыдущие годы.