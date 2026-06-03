Синоптики: мокрый снег и заморозки движутся на Дальний Восток

На севере Хабаровского края в среду, 3 июня, ожидаются сильные осадки — дождь с мокрым снегом при ветре 15−20 метров в секунду. Днем воздух прогреется от +13 °С до +18 °С, а в южных районах — от +17 °С до +22 °С. Однако уже к четвергу, 4 июня, станет прохладнее: температура опустится от +15 °С до +20 °С, а на севере обещают всего от +3 °С до +8 °С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В Приморском крае сегодня пройдет ливневый дождь с грозой, затем осадки ослабеют, но 5 июня снова усилятся. На побережье ожидается ветер до 22 метров в секунду. Температура снизится: если 3 июня днем прогреется от +22 °С до +27 °С, то к
Сахалин также окажется под влиянием дождей. В северных и центральных районах
В Забайкальском крае и Бурятии пройдут дожди, местами — с грозами. Ночью возможны заморозки: до −5 °С — в Забайкалье, до −4 °С — в Бурятии. Днем ожидается от +13 °С до +18 °С.
На юге Якутии в середине рабочей недели пройдут небольшие и умеренные дожди, на северо‑востоке — кратковременные с молниями.