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Синоптики: мокрый снег и заморозки движутся на Дальний Восток

В ближайшие дни погода на Дальнем Востоке окажется неспокойной. Синоптики прогнозируют дожди разной интенсивности, грозы, порывистый ветер и заметные колебания температуры.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 67% 763 мм рт. ст. +16°
Погода на Дальнем Востоке: дожди, грозы и заморозки 3–5 июня 2026
Источник: Freepik

На севере Хабаровского края в среду, 3 июня, ожидаются сильные осадки — дождь с мокрым снегом при ветре 15−20 метров в секунду. Днем воздух прогреется от +13 °С до +18 °С, а в южных районах — от +17 °С до +22 °С. Однако уже к четвергу, 4 июня, станет прохладнее: температура опустится от +15 °С до +20 °С, а на севере обещают всего от +3 °С до +8 °С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Приморском крае сегодня пройдет ливневый дождь с грозой, затем осадки ослабеют, но 5 июня снова усилятся. На побережье ожидается ветер до 22 метров в секунду. Температура снизится: если 3 июня днем прогреется от +22 °С до +27 °С, то к 4−5 июня показатели опустятся от +16 °С до +22 °С, на побережье — от +10 °С до +16 °С.

Сахалин также окажется под влиянием дождей. В северных и центральных районах 3−5 июня прогнозируют осадки от небольших до умеренных, местами — сильные. Ветер составит 12−17 метров в секунду. Дневная температура окажется от +9 °С до +15 °С, на востоке — лишь от +4 °С до +10 °С. На юге острова осадки прогнозируются слабее, а к 5 июня и вовсе прекратятся. Температура установится от +16 °С до +21 °С.

В Забайкальском крае и Бурятии пройдут дожди, местами — с грозами. Ночью возможны заморозки: до −5 °С — в Забайкалье, до −4 °С — в Бурятии. Днем ожидается от +13 °С до +18 °С.

На юге Якутии в середине рабочей недели пройдут небольшие и умеренные дожди, на северо‑востоке — кратковременные с молниями. 4−5 июня грозы с ветром 15−20 метров в секунду распространятся на большую часть территории. При этом температурный фон окажется неоднородным. Теплее всего ожидается на востоке и северо‑западе — от +23 °С до +28 °С. Холоднее — на севере, от +4 °С до +9 °С.