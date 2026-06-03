Синоптики: мокрый снег и заморозки движутся на Дальний Восток

На севере Хабаровского края в среду, 3 июня, ожидаются сильные осадки — дождь с мокрым снегом при ветре 15−20 метров в секунду. Днем воздух прогреется от +13 °С до +18 °С, а в южных районах — от +17 °С до +22 °С. Однако уже к четвергу, 4 июня, станет прохладнее: температура опустится от +15 °С до +20 °С, а на севере обещают всего от +3 °С до +8 °С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.