Землетрясение магнитудой 5,1 встряхнуло Таджикистан

Сейсмическая активность там фиксируется ежегодно. Регистрируются как слабые толчки магнитудой два-три, которые практически не ощущает население, так и более серьезные события. Землетрясения магнитудой четыре-пять случаются несколько раз в год и вызывают локальные повреждения в районах с недостаточно сейсмоустойчивой застройкой.