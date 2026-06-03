Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,1 встряхнуло Таджикистан

Специалисты приступили к оценке последствий. Сведений о пострадавших не поступало.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 55% 764 мм рт. ст. +16°
Землетрясение в Таджикистане 3 июня 2026
Источник: Вокруг Света

В среду, 3 июня, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Событие зафиксировали в 09:58 по московскому времени. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 километров, сообщили в Евро-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр находился в 57 километрах к юго‑востоку от города Фергана Узбекистана и в 62 километрах к югу от населенного пункта Дароот‑Коргон Кыргызстана. Местные власти пока не предоставили сведения о пострадавших и разрушениях.

Таджикистан располагается в сейсмически активной зоне, на территории горной системы Памиро‑Алая, где регулярно происходят подвижки земной коры. Стык тектонических плит и сложный горный рельеф делают регион уязвимым к землетрясениям разной силы.

Сейсмическая активность там фиксируется ежегодно. Регистрируются как слабые толчки магнитудой два-три, которые практически не ощущает население, так и более серьезные события. Землетрясения магнитудой четыре-пять случаются несколько раз в год и вызывают локальные повреждения в районах с недостаточно сейсмоустойчивой застройкой.

Эпизоды магнитудой пять-шесть происходят реже, обычно один‑два раза в несколько лет. Часто приводят к трещинам в стенах зданий, осыпанию штукатурки и другим повреждениям, особенно в сельской местности. Более мощные толчки — выше шести — отмечаются еще реже.

Напомним, что вчера еще одно сильное землетрясение произошло в Италии.