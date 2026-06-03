Землетрясение магнитудой 5,1 встряхнуло Таджикистан

В среду, 3 июня, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Событие зафиксировали в 09:58 по московскому времени. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 километров, сообщили в Евро-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Эпицентр находился в 57 километрах к юго‑востоку от города Фергана Узбекистана и в 62 километрах к югу от населенного пункта Дароот‑Коргон Кыргызстана. Местные власти пока не предоставили сведения о пострадавших и разрушениях.
Таджикистан располагается в сейсмически активной зоне, на территории горной системы Памиро‑Алая, где регулярно происходят подвижки земной коры. Стык тектонических плит и сложный горный рельеф делают регион уязвимым к землетрясениям разной силы.
Сейсмическая активность там фиксируется ежегодно. Регистрируются как слабые толчки магнитудой два-три, которые практически не ощущает население, так и более серьезные события. Землетрясения магнитудой четыре-пять случаются несколько раз в год и вызывают локальные повреждения в районах с недостаточно сейсмоустойчивой застройкой.
Эпизоды магнитудой пять-шесть происходят реже, обычно один‑два раза в несколько лет. Часто приводят к трещинам в стенах зданий, осыпанию штукатурки и другим повреждениям, особенно в сельской местности. Более мощные толчки — выше шести — отмечаются еще реже.
Напомним, что вчера еще одно сильное землетрясение произошло в Италии.