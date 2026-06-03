С горы в Кисловодске сорвался камень и едва не придавил прохожего: видео

Каменная глыба покатилась вниз с верхней части склона и упала неподалеку от торговой точки с сувенирами у подножия горы. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина покидает опасную зону буквально за секунды до того, как камень оказывается на месте, где тот только что стоял.