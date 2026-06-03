С горы в Кисловодске сорвался камень и едва не придавил прохожего: видео

Вчера, 2 июня, в Кисловодске произошел опасный инцидент: с горы Кольцо сорвался крупный камень. Как сообщил глава города Евгений Моисеев в Telegram‑канале, в момент происшествия рядом находился мужчина, которому удалось вовремя отойти в сторону и избежать удара.
Каменная глыба покатилась вниз с верхней части склона и упала неподалеку от торговой точки с сувенирами у подножия горы. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина покидает опасную зону буквально за секунды до того, как камень оказывается на месте, где тот только что стоял.
Гора Кольцо — знаковая достопримечательность, которая располагается на северной границе курортной территории Кисловодска. После случившегося инцидента специалисты выехали на место происшествия. Эксперты осмотрели склон, чтобы определить уровень опасности и понять, существует ли риск новых камнепадов.
Май на юге Европейской России выдался прохладным и дождливым. Например, в Ставрополе за этот месяц выпало почти три месячные нормы осадков. Из‑за обильных дождей почва могла потерять устойчивость, что спровоцировало отрыв каменной глыбы. Окончательные причины случившегося предстоит установить экспертам.