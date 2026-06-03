Деревья как спички: разрушительный торнадо ударил по Италии, видео

Хотя Италия не входит в число мировых лидеров по частоте торнадо, такие явления там все же случаются — преимущественно на севере страны: в Венете, Ломбардии, Эмилии‑Романье. Чаще всего возникают в переходные сезоны, когда сталкиваются теплые средиземноморские воздушные массы с более холодными фронтами.