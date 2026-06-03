Деревья как спички: разрушительный торнадо ударил по Италии, видео

Сегодня, 3 июня, Рим оказался во власти редкой для мест природной аномалии — мощного торнадо. Стихия нагрянула внезапно: за считаные минуты небо над столицей Италии затянуло тяжелыми грозовыми тучами, а порывы ветра стремительно набрали разрушительную силу.
Происшествие сняли на видео местные жители и выложили в Сеть. Кадрами поделилась группа «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
Ветер вырвал с корнем вековые деревья в городских парках и вдоль улиц. Упавшие стволы повредили припаркованные автомобили, оборвали линии электропередачи и заблокировали ключевые магистрали. Сильные ливневые дожди усугубили ситуацию: потоки воды размыли дорожное покрытие. Видимость в регионе во время непогоды на отдельных участках города упала почти до нуля.
Повреждения получили также объекты инфраструктуры. Спасательные службы развернули работу по устранению последствий. Специалисты уже расчищают завалы и восстанавливают энергоснабжение.
Хотя Италия не входит в число мировых лидеров по частоте торнадо, такие явления там все же случаются — преимущественно на севере страны: в Венете, Ломбардии, Эмилии‑Романье. Чаще всего возникают в переходные сезоны, когда сталкиваются теплые средиземноморские воздушные массы с более холодными фронтами.
Интересно, что итальянские торнадо обычно слабее американских: интенсивность редко превышает категорию EF2 по шкале Фудзиты. Тем не менее даже такие вихри способны нанести серьезный ущерб, особенно в густонаселенных районах с плотной застройкой.