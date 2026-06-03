Солнце выбросило два облака плазмы — движутся к Земле

После двух утренних солнечных вспышек класса М9.3 и М7.7 ученые подтвердили выбросы плазмы в направлении Земли. Первое событие произошло в 04:36, второе — спустя пять с половиной часов, в 10:00 по московскому времени. Изначально в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук не исключали, что зафиксированные признаки выброса связаны с синхронной вспышкой на обратной стороне Солнца. Однако позже удалось установить: оба явления произошли в активной области 4455 на лицевой стороне светила и нацелились прямо на планету.
Ученые предполагают, что два плазменных облака, которые отправились в космос с небольшим временным интервалом, в пути сольются в единую структуру с двумя плотными ядрами. Механизм процесса отчасти напомнит так называемый драфтинг, например, в велоспорте или шорт‑треке. Первый выброс как бы расчистит трассу для второго, благодаря чему последующее облако задвижется в менее плотном межпланетном пространстве и постепенно догонит предшественника.
Подобный эффект, вероятно, сыграл роль и в истории с магнитной бурей Кэррингтона XIX века. Рекордную скорость того выброса обусловили предшествующие события, которые подготовили путь к Земле.
Согласно текущим моделям, планета столкнется с последствиями выбросов в ночь на пятницу, 5 июня. Прогнозируется, что первое ядро достигнет околоземного пространства около 22:00, а второе — проследует примерно в 02:00 по московскому времени.
Поскольку ожидается фронтальный удар, расчеты продолжают уточнять: в ближайшие сутки модель может корректироваться, хотя самого факта встречи с плазменными облаками практически не избежать. По базовому сценарию, воздействие приведет к магнитным бурям уровня G3-G4 — достаточно сильным, чтобы вызвать заметные возмущения в магнитосфере Земли.
Шансы наблюдать полярные сияния в ближайшее время оцениваются невысоко: в этот период года ночи слишком короткие, а небо остается светлым. Тем не менее полностью исключать возможность красочных небесных явлений пока нельзя. Окончательные выводы эксперты сделают только после уточнения параметров приближающихся выбросов и реакции земного магнитного поля. Специалисты продолжают мониторинг и обещают оперативно делиться новой информацией.