Солнце выбросило два облака плазмы — движутся к Земле

После двух утренних солнечных вспышек класса М9.3 и М7.7 ученые подтвердили выбросы плазмы в направлении Земли. Первое событие произошло в 04:36, второе — спустя пять с половиной часов, в 10:00 по московскому времени. Изначально в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук не исключали, что зафиксированные признаки выброса связаны с синхронной вспышкой на обратной стороне Солнца. Однако позже удалось установить: оба явления произошли в активной области 4455 на лицевой стороне светила и нацелились прямо на планету.