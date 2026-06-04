Гидрометцентр: в Центральную Россию придут дожди с грозами и ветер до 17 м/с

На следующий день, 5 июня, погода в южной половине округа останется неустойчивой. В зоне смещающегося на юг атмосферного фронта вновь пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В то же время на севере осадков ожидается меньше: там погода окажется более спокойной.