Гидрометцентр: в Центральную Россию придут дожди с грозами и ветер до 17 м/с

В четверг, 4 июня, Центральный федеральный округ окажется под влиянием атмосферного фронта, который переместится с севера на юг. Ночью непогода затронет северо‑восточные районы, а днем охватит большую часть региона. Жителям стоит подготовиться к кратковременным дождям с грозами, сообщили в Гидрометцентре России.
Кроме того, ночью и утром в отдельных местах возможен туман, который осложнит дорожную обстановку. Днем на некоторых территориях ожидается усиление ветра: порывы достигнут 17 метров в секунду. Температурный фон останется в комфортных пределах: ночью столбики термометров покажут от +7 °C до +14 °C, днем воздух прогреется от +18 °C до +25 °C.
На следующий день, 5 июня, погода в южной половине округа останется неустойчивой. В зоне смещающегося на юг атмосферного фронта вновь пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В то же время на севере осадков ожидается меньше: там погода окажется более спокойной.
Ситуация начнет меняться 6 июня: погоду в регионе станет определять северный антициклон. На всей территории округа небо прояснится и осадки прекратятся. Температурный режим немного скорректируется. Ночью похолодает от +6 °C до +13 °C. Зато днем станет чуть теплее: воздух прогреется от +20 °C до +27 °C.