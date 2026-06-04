Первый названный шторм сезона — «Аманда» — появился в Тихом океане

По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, шторм характеризуется устойчивыми ветрами со скоростью 64 километра в час и движется на северо‑запад со скоростью 12 километров в час. Прогнозируется, что «Аманда» останется в открытом море и рассеется к следующей неделе.
Формирование шторма происходит на фоне развития явления Эль‑Ниньо, которое может усилить тропическую активность в восточной части Тихого океана. При этом в Атлантике, напротив, ожидается снижение количества ураганов — такой прогноз опубликовало NOAA.
Подходящим фактором для возникновения циклонов на востоке Тихого океана стал повышенный температурный фон водной поверхности. Около Мексики и в открытом океане уровень оказался на несколько градусов выше положенных значений.
Напомним, что Национальный центр по изучению ураганов США отслеживает еще одну локацию возле мексиканского побережья. Там в течение недели существует средняя вероятность формирования нового тропического циклона.