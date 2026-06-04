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Первый названный шторм сезона — «Аманда» — появился в Тихом океане

По прогнозам, шторм останется в открытом море. Но Мексика и Центральная Америка получат до 120 миллиметров осадков.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Шторм «Аманда» сформировался в Тихом океане 4 июня 2026
Источник: Freepik

В восточной части Тихого океана сформировалась «Аманда» — первый названный шторм сезона ураганов 2026 года как в Атлантическом, так и в Восточно‑Тихоокеанском бассейне. Явление развилось из тропической депрессии One‑E, сообщили в издании Fox Weather.

По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, шторм характеризуется устойчивыми ветрами со скоростью 64 километра в час и движется на северо‑запад со скоростью 12 километров в час. Прогнозируется, что «Аманда» останется в открытом море и рассеется к следующей неделе.

Формирование шторма происходит на фоне развития явления Эль‑Ниньо, которое может усилить тропическую активность в восточной части Тихого океана. При этом в Атлантике, напротив, ожидается снижение количества ураганов — такой прогноз опубликовало NOAA.

Несмотря на то что «Аманда», скорее всего, не достигнет суши, влияние шторма ощутят на юго‑востоке Мексики и в Центральной Америке. В ближайшие 10 дней регионы получат от 70 до 120 миллиметров осадков.

Подходящим фактором для возникновения циклонов на востоке Тихого океана стал повышенный температурный фон водной поверхности. Около Мексики и в открытом океане уровень оказался на несколько градусов выше положенных значений.

Напомним, что Национальный центр по изучению ураганов США отслеживает еще одну локацию возле мексиканского побережья. Там в течение недели существует средняя вероятность формирования нового тропического циклона.

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