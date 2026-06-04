Синоптик Макарова об Эль‑Ниньо: мир готовится к погодным аномалиям

По словам эксперта, для России основной зоной воздействия станет Дальний Восток. Под влиянием тропических циклонов там возможны сильные ливни и неожиданные скачки температуры — от резкого потепления к похолоданию и обратно. При этом большая часть территории страны останется вне прямого влияния Эль‑Ниньо. Существенных изменений погоды, напрямую связанных с явлением, в центральных и северных регионах не прогнозируется.