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Синоптик Макарова об Эль‑Ниньо: мир готовится к погодным аномалиям

Уже в ближайшие месяцы многие регионы планеты столкнутся с аномальными погодными условиями. Миру грозят затяжные дожди, наводнения и продолжительные засухи.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Влияние Эль-Ниньо на Россию и весь мир в 2026–2027 годах
Источник: Unsplash

Климатическое явление Эль‑Ниньо серьезно повлияет на погодные условия в разных уголках планеты. Эффект, как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова URA.RU, сохранится до февраля 2027 года.

Механизм Эль‑Ниньо работает неоднородно. Поэтому одни территории столкнутся с избытком влаги, другие — с острой нехваткой осадков. Так, повышенная влажность и частые дожди ожидаются в отдельных районах Южной Америки, на юге США, в некоторых областях Африканского рога и Центральной Азии. Противоположная ситуация сложится в Центральной Америке, странах Карибского бассейна, Австралии, Индонезии и Южной Азии. Там возрастет угроза продолжительных засушливых периодов.

Даже не слишком интенсивное развитие явления способно спровоцировать всплеск экстремальных погодных событий. В зоне повышенного риска — регион возле Мексики и Гавайских островов, где учащаются случаи возникновения мощных ураганов. В Тихом океане при этом растет вероятность появления разрушительных тайфунов.

По словам эксперта, для России основной зоной воздействия станет Дальний Восток. Под влиянием тропических циклонов там возможны сильные ливни и неожиданные скачки температуры — от резкого потепления к похолоданию и обратно. При этом большая часть территории страны останется вне прямого влияния Эль‑Ниньо. Существенных изменений погоды, напрямую связанных с явлением, в центральных и северных регионах не прогнозируется.

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