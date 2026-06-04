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Миллионы человек рискуют пострадать от штормов в США

Больше всего могут пострадать Нью-Мексико и Техас. Из-за недавних лесных пожаров местность стала более подверженной затоплениям.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Штормы в США угрожают миллионам человек в июне 2026
Источник: Freepik

Центральная часть США столкнулась с серьезной погодной угрозой. Более 25 миллионов человек рискуют пострадать из‑за мощных штормов, которые охватили обширную территорию от Нью‑Мексико до Северной Дакоты. В издании Fox Weather предупредили о разрушительных ветрах, крупном граде и внезапных наводнениях, которые возникнут в ближайшие дни.

Причиной опасной ситуации стало сочетание нескольких факторов: понижения уровня струйного течения, высокой температуры воздуха — около +90 °C — и влажности, которая поступает из Мексиканского залива. Условия провоцируют образование мощных гроз, способных привести к серьезным стихийным бедствиям.

Уже зафиксировали первые проявления непогоды: в начале недели в Денвере выпал крупный град. Сейчас угроза распространилась на обширные равнины, где возможны градины размером с бейсбольный мяч, а интенсивные ливни способны вызвать внезапные наводнения.

Особенно уязвимы районы Юго‑Восточного Нью‑Мексико и Западного Техаса, включая город Руидосо. Последствия недавних лесных пожаров сделали местность более подверженной затоплениям. К четвергу, 4 июня, зона сильных гроз постепенно сместится на восток.

Несмотря на риски наводнений, обильные осадки принесут некоторую пользу. Дожди частично компенсируют последствия длительной засухи в Техасском и Оклахомском Панхэндлах и на других участках Южных и Центральных равнин.

Напомним, что в Тихом океане сформировался первый в этом сезоне шторм.

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