Миллионы человек рискуют пострадать от штормов в США

Центральная часть США столкнулась с серьезной погодной угрозой. Более 25 миллионов человек рискуют пострадать из‑за мощных штормов, которые охватили обширную территорию от Нью‑Мексико до Северной Дакоты. В издании Fox Weather предупредили о разрушительных ветрах, крупном граде и внезапных наводнениях, которые возникнут в ближайшие дни.
Причиной опасной ситуации стало сочетание нескольких факторов: понижения уровня струйного течения, высокой температуры воздуха — около +90 °C — и влажности, которая поступает из Мексиканского залива. Условия провоцируют образование мощных гроз, способных привести к серьезным стихийным бедствиям.
Уже зафиксировали первые проявления непогоды: в начале недели в Денвере выпал крупный град. Сейчас угроза распространилась на обширные равнины, где возможны градины размером с бейсбольный мяч, а интенсивные ливни способны вызвать внезапные наводнения.
Особенно уязвимы районы Юго‑Восточного Нью‑Мексико и Западного Техаса, включая город Руидосо. Последствия недавних лесных пожаров сделали местность более подверженной затоплениям. К четвергу, 4 июня, зона сильных гроз постепенно сместится на восток.
Несмотря на риски наводнений, обильные осадки принесут некоторую пользу. Дожди частично компенсируют последствия длительной засухи в Техасском и Оклахомском Панхэндлах и на других участках Южных и Центральных равнин.
Напомним, что в Тихом океане сформировался первый в этом сезоне шторм.