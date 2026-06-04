Миллионы человек рискуют пострадать от штормов в США

Центральная часть США столкнулась с серьезной погодной угрозой. Более 25 миллионов человек рискуют пострадать из‑за мощных штормов, которые охватили обширную территорию от Нью‑Мексико до Северной Дакоты. В издании Fox Weather предупредили о разрушительных ветрах, крупном граде и внезапных наводнениях, которые возникнут в ближайшие дни.