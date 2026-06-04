Смертность от торнадо в США упала до рекордного минимума за 5 лет

Более спокойным выдался май: впервые с 2021 года не зафиксировали ни одного смертельного случая, который связали бы с торнадо. Такая ситуация возникает примерно раз в три-четыре года благодаря неблагоприятным для формирования природного явления условиям. В мае зарегистрировали лишь два торнадо категории EF‑3 и один — EF‑2, тогда как именно уровень EF‑3 и выше вызывает около 80% летальных исходов.