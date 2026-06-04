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Смертность от торнадо в США упала до рекордного минимума за 5 лет

Май стал первым месяцем без смертельных случаев за последние годы. Активность стихии сместилась на раннюю весну.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Число жертв торнадо в США в 2026 году
Источник: Unsplash

Весенний сезон в США завершился с обнадеживающими статистическими показателями. По сведениям Центра прогнозирования штормов, с января по май 2026 года от торнадо погибло 12 человек. Для сравнения: к началу июня 2025-го число жертв достигло 61 человека, сообщили в издании Fox Weather.

Более спокойным выдался май: впервые с 2021 года не зафиксировали ни одного смертельного случая, который связали бы с торнадо. Такая ситуация возникает примерно раз в три-четыре года благодаря неблагоприятным для формирования природного явления условиям. В мае зарегистрировали лишь два торнадо категории EF‑3 и один — EF‑2, тогда как именно уровень EF‑3 и выше вызывает около 80% летальных исходов.

Большая часть трагедий 2026 года пришлась на первые дни марта. Еще один случай произошел в апреле. Статистика показала, что девять человек погибли в сборных домах, двое — в транспортных средствах, а один — в обычном жилом доме.

При этом за последние годы заметно выросла предсказуемость опасных явлений, а вместе с ней — и осведомленность населения о правилах поведения при угрозе торнадо. Примечательно, что ранняя весна оказалась довольно активной в отдельных регионах. Например, в Оклахоме — штате, который располагается в сердце Аллеи торнадо, — в марте и апреле зафиксировали 34 подобных явления. Это четвертый по величине показатель в стране, причем активность началась раньше обычного.

Июнь, как правило, становится пиковым месяцем по числу сообщений о суровой погоде. Хотя угроза торнадо может снизиться, вероятность сильных штормов сохранится. По прогнозам, непогода способна охватить обширные территории — от Техаса на севере до Верхнего Среднего Запада, северных равнин и даже Восточного побережья.

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