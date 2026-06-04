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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе Китая и Казахстана

На границе Китая и Казахстана вечером 4 июня произошло землетрясение магнитудой 5,1. Очаг залегал на глубине семь километров, что усилило воздействие толчков на поверхности.

Сейчас в Ричмонде: +28° 0 м/с 26% 763 мм рт. ст. +25°
Землетрясение на границе Китая и Казахстана произошло 4 июля 2026
Источник: Freepik

На границе Китая и Казахстана 4 июня произошло ощутимое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в 19:19 по московскому времени. Магнитуда достигла 5,1. Об этом сообщили в Telegram-канале «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Очаг сейсмического события залегал сравнительно неглубоко, всего в семи километрах под поверхностью земли. Такое расположение обычно усиливает воздействие толчков на поверхности, делает тряску более заметной для людей и потенциально опасной для построек.

Эпицентр землетрясения находился на значительном удалении от крупного населенного пункт, в 332 километрах от города Алматы. Благодаря этому вероятность серьезных последствий в густонаселенных районах часто существенно снижается.

Пока официальных сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Местные службы и экстренные ведомства проводят проверку ситуации в прилегающих районах, чтобы оценить возможные последствия природного явления и при необходимости оперативно оказать помощь.