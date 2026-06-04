Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе Китая и Казахстана

На границе Китая и Казахстана 4 июня произошло ощутимое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в 19:19 по московскому времени. Магнитуда достигла 5,1. Об этом сообщили в Telegram-канале «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
Очаг сейсмического события залегал сравнительно неглубоко, всего в семи километрах под поверхностью земли. Такое расположение обычно усиливает воздействие толчков на поверхности, делает тряску более заметной для людей и потенциально опасной для построек.
Эпицентр землетрясения находился на значительном удалении от крупного населенного пункт, в 332 километрах от города Алматы. Благодаря этому вероятность серьезных последствий в густонаселенных районах часто существенно снижается.
Пока официальных сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Местные службы и экстренные ведомства проводят проверку ситуации в прилегающих районах, чтобы оценить возможные последствия природного явления и при необходимости оперативно оказать помощь.