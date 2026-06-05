Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В России возросло число укусов змей

Рост активности змей зафиксировали в нескольких регионах страны. Чаще всего от укусов страдают женщины.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 72% 760 мм рт. ст. +20°
Активизация змей в России в июне 2026
Источник: Magnific.com/CC0

С наступлением теплых дней в России заметно возрастает активность змей, из‑за чего любителям загородного отдыха стоит проявлять повышенную бдительность. По сведениям издания URA.RU, особенно отчетливо рост числа встреч с пресмыкающимися прослеживается в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях.

Статистика показывает интересную закономерность: чаще всего от укусов страдают женщины. Как поясняет Полина Григорьева, начальник управления выплат по личному страхованию «Росгосстраха», эксперты это связывают с типичными летними занятиями: работой в саду, прогулками по лесу, сбором ягод и грибов.

Ученые добавляют: самый опасный период наступает в зной. По словам доктора биологических наук, профессора, члена‑корреспондента Российской академии наук Петра Чумакова, в жаркую погоду гадюки становятся особенно подвижными и чаще оказываются поблизости от мест пребывания людей.

Если неприятная встреча все же закончилась укусом, не поддавайтесь панике и действуйте обдуманно. Прежде всего ограничьте любые движения: это замедлит распространение яда по кровеносной системе. Пораженную часть тела расположите ниже уровня сердца. Также незамедлительно снимите сдавливающие предметы: кольца, браслеты, тесную одежду вблизи места укуса.

Многие по старинке прибегают к сомнительным методам первой помощи, но таковые стоит категорически исключить. Прижигание раны, наложение жгута, разрезы в месте укуса или попытки отсосать яд не имеют научной обоснованности и наносят дополнительный вред: усугубляют повреждение тканей, провоцируют инфекцию или усиливают интоксикацию.

Единственно верное решение — как можно быстрее обратиться к врачам. Только квалифицированные специалисты подберут адекватное лечение и сведут к минимуму последствия укуса.

Профилактика же проста: во время прогулок в лесу или работы на даче внимательно смотрите под ноги, обходите участки с густой высокой травой и никогда не пытайтесь поймать или потрогать змею, даже если пресмыкающееся кажется вялым или неподвижным. Соблюдение несложных правил поможет избежать опасных ситуаций и сделать летний отдых приятным.