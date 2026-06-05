В России возросло число укусов змей

С наступлением теплых дней в России заметно возрастает активность змей, из‑за чего любителям загородного отдыха стоит проявлять повышенную бдительность. По сведениям издания URA.RU, особенно отчетливо рост числа встреч с пресмыкающимися прослеживается в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях.
Статистика показывает интересную закономерность: чаще всего от укусов страдают женщины. Как поясняет Полина Григорьева, начальник управления выплат по личному страхованию «Росгосстраха», эксперты это связывают с типичными летними занятиями: работой в саду, прогулками по лесу, сбором ягод и грибов.
Ученые добавляют: самый опасный период наступает в зной. По словам доктора биологических наук, профессора, члена‑корреспондента Российской академии наук Петра Чумакова, в жаркую погоду гадюки становятся особенно подвижными и чаще оказываются поблизости от мест пребывания людей.
Если неприятная встреча все же закончилась укусом, не поддавайтесь панике и действуйте обдуманно. Прежде всего ограничьте любые движения: это замедлит распространение яда по кровеносной системе. Пораженную часть тела расположите ниже уровня сердца. Также незамедлительно снимите сдавливающие предметы: кольца, браслеты, тесную одежду вблизи места укуса.
Единственно верное решение — как можно быстрее обратиться к врачам. Только квалифицированные специалисты подберут адекватное лечение и сведут к минимуму последствия укуса.
Профилактика же проста: во время прогулок в лесу или работы на даче внимательно смотрите под ноги, обходите участки с густой высокой травой и никогда не пытайтесь поймать или потрогать змею, даже если пресмыкающееся кажется вялым или неподвижным. Соблюдение несложных правил поможет избежать опасных ситуаций и сделать летний отдых приятным.