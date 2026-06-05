В России возросло число укусов змей

Профилактика же проста: во время прогулок в лесу или работы на даче внимательно смотрите под ноги, обходите участки с густой высокой травой и никогда не пытайтесь поймать или потрогать змею, даже если пресмыкающееся кажется вялым или неподвижным. Соблюдение несложных правил поможет избежать опасных ситуаций и сделать летний отдых приятным.