ИКИ РАН: сегодня Землю накроют магнитные бури категории G3

Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, в пятницу, 5 июня, на Землю придут магнитные бури уровня G3. Вероятность такого исхода составляет 77%.
Предполагалось, что магнитосфера планеты окажется под воздействием мощного возмущения еще вчера вечером. Но показания солнечного ветра подросли только этим утром. Скорость приблизилась к 600 километрам в час, плотность — к 30 единицам.
Подобные события спровоцировали плазменные облака, которые выбросило Солнце. Вспышки на поверхности звезды случились с перерывом примерно в 10 часов, но последствия не останутся раздельными. По сведениям ученых, более поздние выбросы догонят ранние на пути к Земле и сольются в единый массив. В результате сформируется колоссальная структура протяженностью около 200 миллионов километров, которая окажет длительное влияние на геомагнитное поле Земли.
Предполагается возмущение категории G3 — сильная, но не экстремальная магнитная буря. В этом году аналогичное событие уже происходило 21 марта, а в начале 2026-го, с 19 по 21 января, наблюдалась еще более интенсивное явление — уровня G4. По предварительным оценкам, нынешнее войдет в тройку самых мощных магнитных возмущений текущего года.
Для понимания масштаба вспомним, что последний раз бурю наивысшего — пятого — уровня зафиксировали два года назад, в мае 2024‑го. Тогда событие стало рекордным по силе за последние 20 лет и вызвало заметные эффекты как в сфере связи и навигации, так и в виде невероятных полярных сияний в непривычных широтах.