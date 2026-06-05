ИКИ РАН: сегодня Землю накроют магнитные бури категории G3

Для понимания масштаба вспомним, что последний раз бурю наивысшего — пятого — уровня зафиксировали два года назад, в мае 2024‑го. Тогда событие стало рекордным по силе за последние 20 лет и вызвало заметные эффекты как в сфере связи и навигации, так и в виде невероятных полярных сияний в непривычных широтах.