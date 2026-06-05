Землетрясение магнитудой 5,1 сотрясло Аргентину

Один из самых трагических эпизодов в истории провинции случился в январе 1944 года, когда мощное землетрясение магнитудой 7,8 привело к масштабным разрушениям. Тогда стихия уничтожила около 90% зданий в Сан‑Хуане, а число жертв достигло примерно 10 000 человек — около 10% населения на тот момент. Значительную роль в масштабах катастрофы сыграло низкое качество застройки: дома возводились из самана.