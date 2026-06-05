Землетрясение магнитудой 5,1 сотрясло Аргентину

В пятницу, 5 июня, в провинции Сан‑Хуан, в Аргентине, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки зафиксировали в 09:54 по московскому времени. Эпицентр сейсмического события располагался в 146 километрах от города Сан‑Хуан, а очаг залегал на глубине 136 километров. Ощутимые подземные толчки почувствовали жители ряда районов Аргентины. Об этом сообщили в Евро-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Пока сведений о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало. Местные власти внимательно отслеживают обстановку.
Провинция Сан‑Хуан исторически относится к сейсмически активным регионам страны. Располагается в зоне тектонической активности, из‑за чего там периодически происходят подземные толчки разной силы.
Один из самых трагических эпизодов в истории провинции случился в январе 1944 года, когда мощное землетрясение магнитудой 7,8 привело к масштабным разрушениям. Тогда стихия уничтожила около 90% зданий в Сан‑Хуане, а число жертв достигло примерно 10 000 человек — около 10% населения на тот момент. Значительную роль в масштабах катастрофы сыграло низкое качество застройки: дома возводились из самана.
Спустя десятилетия, в 1977 году, регион вновь столкнулся с разрушительными последствиями подземного толчка. Тогда погибли 60 человек.
Еще одно серьезное землетрясение произошло в январе 2021 года: магнитуда составила 6,6. Эпицентр находился в 36 километрах к юго‑западу от департамента Посито, а очаг залегал сравнительно неглубоко, на отметке 11 километров. В результате толчки ощущались даже в Буэнос‑Айресе, который располагался почти в тысяче километров от эпицентра.