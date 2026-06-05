Вторая солнечная вспышка долетела до Земли: обновился прогноз магнитных бурь

С 07:00 по московскому времени около Земли фиксировалось присутствие вспышечной плазмы, которая пришла от недавних солнечных выбросов. Однако ситуация развивалась не так драматично, как предполагали ученые. Реальные параметры воздействия оказались заметно ниже прогнозных значений. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ключевое расхождение касалось скорости движения первого плазменного облака: вместо ожидаемых более 1000 километров в секунду темп составлял чуть выше 500 километров в секунду. Из‑за этого магнитосфера Земли практически не реагировала на внешнее воздействие: состояние оставалось стабильным и находилось в зеленой зоне, то есть в пределах нормы.
При этом второй выброс от X-вспышки добрался до планеты только после 14:30 по московскому времени. Ранее предполагалось, что три импульса солнечной плазмы сольются в единое массивное облако, которое вызовет мощную магнитную бурю. Но гигантского образования не получилось.
При этом эксперты отмечают, что со вторым ударом магнитосфера уже вряд ли справится, поэтому в течение пары часов на Земле начнутся магнитные бури. При этом максимальный ожидаемый уровень специалисты понизили с утреннего G3 до G2.7, то есть до умеренных возмущений. Таким образом, экстремальные сценарии, о которых говорили накануне, ученые уже исключили.