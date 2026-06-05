Вторая солнечная вспышка долетела до Земли: обновился прогноз магнитных бурь

При этом эксперты отмечают, что со вторым ударом магнитосфера уже вряд ли справится, поэтому в течение пары часов на Земле начнутся магнитные бури. При этом максимальный ожидаемый уровень специалисты понизили с утреннего G3 до G2.7, то есть до умеренных возмущений. Таким образом, экстремальные сценарии, о которых говорили накануне, ученые уже исключили.