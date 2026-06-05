Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Вторая солнечная вспышка долетела до Земли: обновился прогноз магнитных бурь

Скорость первого плазменного облака составила чуть выше 500 километров в секунду вместо ожидаемых 1000 километров в секунду. Это спасло магнитосферу от сильных возмущений.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 60% 760 мм рт. ст. +20°
Две солнечные вспышки достигли Земли 5 июня 2026
Источник: NSF/NSO

С 07:00 по московскому времени около Земли фиксировалось присутствие вспышечной плазмы, которая пришла от недавних солнечных выбросов. Однако ситуация развивалась не так драматично, как предполагали ученые. Реальные параметры воздействия оказались заметно ниже прогнозных значений. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ключевое расхождение касалось скорости движения первого плазменного облака: вместо ожидаемых более 1000 километров в секунду темп составлял чуть выше 500 километров в секунду. Из‑за этого магнитосфера Земли практически не реагировала на внешнее воздействие: состояние оставалось стабильным и находилось в зеленой зоне, то есть в пределах нормы.

При этом второй выброс от X-вспышки добрался до планеты только после 14:30 по московскому времени. Ранее предполагалось, что три импульса солнечной плазмы сольются в единое массивное облако, которое вызовет мощную магнитную бурю. Но гигантского образования не получилось.

При этом эксперты отмечают, что со вторым ударом магнитосфера уже вряд ли справится, поэтому в течение пары часов на Земле начнутся магнитные бури. При этом максимальный ожидаемый уровень специалисты понизили с утреннего G3 до G2.7, то есть до умеренных возмущений. Таким образом, экстремальные сценарии, о которых говорили накануне, ученые уже исключили.