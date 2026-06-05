Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Испанские слизни добрались до Москвы и Нижнего Новгорода

Испанские слизни активно распространяются по России, где у этих моллюсков нет природных врагов. Ученые пока не нашли эффективных методов борьбы с вредителями.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 39% 760 мм рт. ст. +20°
Нашествие испанских слизней в России в июне 2026
Источник: Unsplash

В Москве, Московской области и Нижнем Новгороде зафиксировали появление испанских слизней — чужеродного для мест вида, способного наносить серьезный урон садово‑огородным посадкам. Об этом сообщили в РИА Новости.

По словам биолога Алексея Муханова, внешне испанский слизень заметно отличается от местных видов: гораздо крупнее. Отдельные особи вырастают до 12−15 сантиметров и чаще всего имеют темно‑коричневую окраску, хотя встречаются и другие цветовые варианты.

Главная проблема заключается в том, что вид оказался в непривычной для себя экосистеме, где у этих моллюсков практически нет естественных врагов. Из‑за этого популяция слизней стремительно растет: бесконтрольно размножаются и активно распространяются по новым территориям. Больше всего страдают частные сады и огороды: моллюски повреждают множество культурных растений, снижают урожай.

Пока ученые и агрономы еще не разработали эффективных методов борьбы с вредителями. Отдельные химические препараты лишь частично сокращают численность слизней, но не решают проблему в целом. Но ситуация остается под наблюдением специалистов, которые ищут способы сдержать распространение инвазивного вида и минимизировать ущерб для сельского хозяйства и частных участков.