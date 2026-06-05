Испанские слизни добрались до Москвы и Нижнего Новгорода

В Москве, Московской области и Нижнем Новгороде зафиксировали появление испанских слизней — чужеродного для мест вида, способного наносить серьезный урон садово‑огородным посадкам. Об этом сообщили в РИА Новости.
Главная проблема заключается в том, что вид оказался в непривычной для себя экосистеме, где у этих моллюсков практически нет естественных врагов. Из‑за этого популяция слизней стремительно растет: бесконтрольно размножаются и активно распространяются по новым территориям. Больше всего страдают частные сады и огороды: моллюски повреждают множество культурных растений, снижают урожай.
Пока ученые и агрономы еще не разработали эффективных методов борьбы с вредителями. Отдельные химические препараты лишь частично сокращают численность слизней, но не решают проблему в целом. Но ситуация остается под наблюдением специалистов, которые ищут способы сдержать распространение инвазивного вида и минимизировать ущерб для сельского хозяйства и частных участков.