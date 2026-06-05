Испанские слизни добрались до Москвы и Нижнего Новгорода

Главная проблема заключается в том, что вид оказался в непривычной для себя экосистеме, где у этих моллюсков практически нет естественных врагов. Из‑за этого популяция слизней стремительно растет: бесконтрольно размножаются и активно распространяются по новым территориям. Больше всего страдают частные сады и огороды: моллюски повреждают множество культурных растений, снижают урожай.