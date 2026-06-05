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Водяной смерч вышел на берег в Албании и попал на видео

Очевидцы успели запечатлеть момент. Вращающийся столб воздуха ненадолго вышел на сушу и поднял брызги.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Вчера, 4 июня, на албанском побережье произошло редкое природное явление: водяной смерч вышел на берег в районе пляжа Ксамила. Очевидцы успели запечатлеть момент на видео — кадры быстро разошлись в Сети. Об этом сообщили в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

На записях видно, как вращающийся столб воздуха, который соединяет водную гладь с облаками, приближается к берегу, ненадолго выходит на сушу и поднимает брызги.

Пляж Ксамила, который располагается на юго‑западе Албании у Ионического моря, известен живописными видами и популярен у туристов. Хотя водяные смерчи в этом регионе — это не ежедневное явление, все-таки случаются регулярно, особенно с июня по сентябрь.

Появление такого рода событий связывают с сочетанием теплой морской воды и нестабильных атмосферных условий: локальных температурных перепадов и сильных воздушных потоков. Чаще всего такие вихри формируются над морем и рассеиваются, не достигая берега. Выход на сушу считается относительно редким сценарием.

Водяной смерч, даже кратковременный, несет серьезную опасность. Сильные порывы ветра сбивают с ног или отбрасывают различные предметы, которые угрожают безопасности людей поблизости. Внезапный выброс воды и песка повышает риск травм и затрудняет ориентацию на местности.

Если вихрь сохраняет силу на суше, то повреждает легкие конструкции, например пляжные навесы, зонты и оборудование. Кроме того, неожиданность такого события нередко провоцирует панику, особенно среди отдыхающих, которые прежде не сталкивались с подобным природным явлением.