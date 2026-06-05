Водяной смерч вышел на берег в Албании и попал на видео

Пляж Ксамила, который располагается на юго‑западе Албании у Ионического моря, известен живописными видами и популярен у туристов. Хотя водяные смерчи в этом регионе — это не ежедневное явление, все-таки случаются регулярно, особенно с июня по сентябрь.