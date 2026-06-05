После солнечных вспышек на Земле 5 июня началась «долгожданная» магнитная буря

Первая волна солнечной плазмы добралась до Земли около 07:00 по московскому времени. При этом характеристики заметно расходились с изначальными прогнозами: в частности, скорость облака составляла примерно 500 километров в час, вдвое ниже ожидаемых показателей. Это уже намекало на то, что сценарий развивается более спокойно, чем опасались специалисты.