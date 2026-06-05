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После солнечных вспышек на Земле 5 июня началась «долгожданная» магнитная буря

Сегодня, 5 июня, после 16:35 по московскому времени, на Земле началась «долгожданная» магнитная буря, которую прогнозировали еще вчера, 4 мая. Возмущения достигли лишь уровня G1-G2.

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Магнитная буря 5 июня 2026 началась на Земле после солнечных вспышек
Источник: Unsplash

Магнитная буря, которую ожидали еще вечером четверга, 4 мая, началась позже и оказалась не такой сильной, как прогнозировали. По сведениям ученых, возмущения геомагнитного поля после солнечных вспышек достигли слабого уровня — G1 — лишь сегодня, 5 мая, после 16:35 по московскому времени. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

Первая волна солнечной плазмы добралась до Земли около 07:00 по московскому времени. При этом характеристики заметно расходились с изначальными прогнозами: в частности, скорость облака составляла примерно 500 километров в час, вдвое ниже ожидаемых показателей. Это уже намекало на то, что сценарий развивается более спокойно, чем опасались специалисты.

Около 14:30−15:00 подошел второй выброс, который спровоцировала вспышка на Солнце. Именно после этого события и стартовала магнитная буря. Однако сила оказалась далека от экстремальных значений: прежние опасения насчет возмущений уровня G3 теперь выглядят неоправданными. Согласно обновленным расчетам прогностических моделей, максимум, чего стоит ожидать, — это бури слабого или среднего уровня — G1-G2.

По прогнозам, активная фаза возмущений завершится уже сегодня поздним вечером. Полное восстановление стабильности геомагнитного поля ожидается во второй половине дня в субботу, 6 мая.

Таким образом, ситуация, которая поначалу вызывала тревогу, в итоге сложилась относительно благополучно. Влияние солнечной активности на магнитосферу Земли оказалось заметно слабее опасений.