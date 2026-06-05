После солнечных вспышек на Земле 5 июня началась «долгожданная» магнитная буря

Магнитная буря, которую ожидали еще вечером четверга, 4 мая, началась позже и оказалась не такой сильной, как прогнозировали. По сведениям ученых, возмущения геомагнитного поля после солнечных вспышек достигли слабого уровня — G1 — лишь сегодня, 5 мая, после 16:35 по московскому времени. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.
Первая волна солнечной плазмы добралась до Земли около 07:00 по московскому времени. При этом характеристики заметно расходились с изначальными прогнозами: в частности, скорость облака составляла примерно 500 километров в час, вдвое ниже ожидаемых показателей. Это уже намекало на то, что сценарий развивается более спокойно, чем опасались специалисты.
Около
Таким образом, ситуация, которая поначалу вызывала тревогу, в итоге сложилась относительно благополучно. Влияние солнечной активности на магнитосферу Земли оказалось заметно слабее опасений.