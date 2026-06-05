Магнитная буря усилилась до уровня G2

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Магнитная буря, вызванная достигшим Земли облаком плазмы от вспышки класса Х, усилилась до уровня G2, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Согласно мониторингу космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2. Это означает «умеренно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
В среду, 3 июня, на Солнце произошло три вспышки — М9.3, М7.7 и Х1.0. Каждая из них сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.