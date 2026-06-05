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Магнитная буря усилилась до уровня G2

Она вызвана достигшим Земли облаком плазмы от вспышки класса Х.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Магнитная буря, вызванная достигшим Земли облаком плазмы от вспышки класса Х, усилилась до уровня G2, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Согласно мониторингу космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2. Это означает «умеренно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

В среду, 3 июня, на Солнце произошло три вспышки — М9.3, М7.7 и Х1.0. Каждая из них сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.