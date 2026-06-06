Магнитная буря уровня G2 завершилась на Земле

«Магнитная буря, начавшаяся в минувшую пятницу с почти суточным опозданием от первоначальных прогнозов, закончилась сегодня во второй половине ночи. На пике своего развития, который пришелся на период с 18 до 21 часа по московскому времени, ее интенсивность превысила средний уровень G2, но до уровня сильной магнитной бури G3 не дотянулась», — отметил Леус.