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Магнитная буря уровня G2 завершилась на Земле

Магнитная буря уровня G2, начавшаяся на Земле вечером 5 июня, завершилась. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Источник: NASA

«Магнитная буря, начавшаяся в минувшую пятницу с почти суточным опозданием от первоначальных прогнозов, закончилась сегодня во второй половине ночи. На пике своего развития, который пришелся на период с 18 до 21 часа по московскому времени, ее интенсивность превысила средний уровень G2, но до уровня сильной магнитной бури G3 не дотянулась», — отметил Леус.

Как уточняется в сообщении, в первой половине дня 6 июня сохраняется вероятность слабых возмущений геомагнитного поля. После этого, как ожидается, магнитосфера Земли перейдет в спокойное состояние.