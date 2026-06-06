В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень опасности

«В понедельник и вторник,
Синоптики также заметили, что на большей части Центральный России, включая Москву и область, погоду в предстоящие дни будет определять антициклон. «Немного прохладными еще будут ночи, но днем воздух в условиях неполной облачности сможет быстро и хорошо прогреться, значения средней суточной температуры будут на 1−1,5 градуса выше климатической нормы», — подчеркнули в Гидрометцентре РФ.
Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова поясняла ТАСС, что на следующей неделе температура воздуха, достигнув 30-градусной отметки, будет соответствовать норме июля.