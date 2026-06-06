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В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень опасности

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили на территории Москвы из-за ожидаемой жары. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 54% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: Getty Images For Unsplash+

«В понедельник и вторник, 8—9 июня, в Москве ожидается жара, температура воздуха может достигать плюс 30 градусов, оранжевый уровень опасности», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что данный уровень предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. При этом, согласно последним прогностическим данным, на фоне переменной облачности в столичном регионе в начале недели не исключен кратковременный дождь.

Синоптики также заметили, что на большей части Центральный России, включая Москву и область, погоду в предстоящие дни будет определять антициклон. «Немного прохладными еще будут ночи, но днем воздух в условиях неполной облачности сможет быстро и хорошо прогреться, значения средней суточной температуры будут на 1−1,5 градуса выше климатической нормы», — подчеркнули в Гидрометцентре РФ.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова поясняла ТАСС, что на следующей неделе температура воздуха, достигнув 30-градусной отметки, будет соответствовать норме июля.