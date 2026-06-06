В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень опасности

«В понедельник и вторник, 8—9 июня , в Москве ожидается жара, температура воздуха может достигать плюс 30 градусов, оранжевый уровень опасности», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что данный уровень предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. При этом, согласно последним прогностическим данным, на фоне переменной облачности в столичном регионе в начале недели не исключен кратковременный дождь.