Климатолог объяснил рост числа погодных аномалий в мире

По словам ученого, говорить о том, что эта тенденция обязательно связана с изменениями климата, наблюдающимися в последние десятилетия, можно, но с некоторыми оговорками. «Данных статистики пока еще недостаточно для того, чтобы утверждать с полной уверенностью, что эти процессы на сто процентов связаны с изменениями климата, но, скорее всего, это так, поскольку статистика накапливается. И уже не за горами то время, когда мы сможем говорить об этом более определенно», — сказал Киселев.