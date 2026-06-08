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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. У берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: +31° 3 м/с 46% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Reuters

Инцидент зафиксировали в 23:37 по времени UTC в 58 километрах от города Генерал-Сантос с населением приблизительно 679 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 57 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.