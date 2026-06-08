Землетрясение магнитудой 8,1 на Филиппинах привело к жертвам и цунами: фото

Эпицентр подземных толчков находился в 58 километрах от города Генерал‑Сантос, где живут около 679 000 человек. Событие зафиксировали в 23:37 по времени UTC, или в 02:37 по Москве. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 57 километров.