Землетрясение магнитудой 8,1 на Филиппинах привело к жертвам и цунами: фото

У берегов острова Минданао на Филиппинах случилось разрушительное землетрясение. Магнитуда достигла 8,1. Сведения предоставил Европейско‑Средиземноморский сейсмологический центр, передает РИА Новости.
Эпицентр подземных толчков находился в 58 километрах от города Генерал‑Сантос, где живут около 679 000 человек. Событие зафиксировали в 23:37 по времени UTC, или в 02:37 по Москве. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 57 километров.
Ситуация осложнилась серией афтершоков: в следующие два часа зарегистрировали не менее 11 повторных толчков с магнитудой от 4,8 до 6,5. Параллельно у берегов Индонезии произошло как минимум три землетрясения силой от 2,6 до 4,3.
Последствия удара стихии оказались серьезными. Международный аэропорт Генерал‑Сантос временно прекратил работу. Власти объявили угрозу цунами. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший обратился к жителям Минданао с призывом переместиться на возвышенности ради безопасности.
Отголоски землетрясения затронули и соседние территории. В Японии из‑за предупреждения о цунами началась эвакуация. Покинуть дома пришлось 181 000 человек в шести префектурах: Ибараки, Миэ, Коти, Миядзаки, Кагосима и Окинава. По прогнозам, высота волны у японских берегов достигнет одного метра.
Трагедия уже унесла человеческие жизни. По сведениям Управления гражданской обороны Филиппин, не менее 15 человек погибли, свыше 200 получили травмы. Сейчас службы экстренного реагирования оценивают масштабы ущерба и оказывают помощь пострадавшим.