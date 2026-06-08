Ученые предупредили о магнитной буре с вероятностью 96%

В понедельник, 8 июня, планету накроет мощная магнитная буря — уровня до G3. Прогноз выглядит весьма убедительным, несмотря на всю непредсказуемость космических процессов. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук.
По оценкам специалистов, вероятность наступления явления достигает 96%. При этом шанс, что буря продлится больше суток и затронет также завтрашний день, 9 июня, составляет 85%.
Основания для столь тревожного прогноза появились после наблюдениям за солнечной активностью. Ключевую роль сыграли сведения, которые получил космический аппарат Stereo. Техника находится примерно в 100 миллионах километров от Земли и наблюдает за взаимодействием Солнца и планеты с нестандартного ракурса. Накануне аппарат передал снимки, на которых четко видно: облако плазмы, которое выбросила звезда еще 6 июня, движется прямо в сторону Земли.
Дополнительным подтверждением стали сведения коронографов, которые работают вблизи планеты. Техника зафиксировала событие типа гало — так ученые называют выбросы солнечного вещества, которые нацеливаются на Землю. Подобные сигналы служат надежным индикатором приближающейся геомагнитной активности.
По текущим расчетам, заряженная плазма достигнет Земли уже через два-три часа. Это значит, что первые проявления магнитной бури начнутся в течение дня.
Подобные явления способны влиять на работу спутниковой связи и энергосистем, вызывать перебои в радиосвязи и сказываться на самочувствии людей. Сейчас ученые отслеживают ситуацию, чтобы уточнить динамику развития бури и своевременно предупредить о возможных последствиях.