Ученые предупредили о магнитной буре с вероятностью 96%

Основания для столь тревожного прогноза появились после наблюдениям за солнечной активностью. Ключевую роль сыграли сведения, которые получил космический аппарат Stereo. Техника находится примерно в 100 миллионах километров от Земли и наблюдает за взаимодействием Солнца и планеты с нестандартного ракурса. Накануне аппарат передал снимки, на которых четко видно: облако плазмы, которое выбросила звезда еще 6 июня, движется прямо в сторону Земли.