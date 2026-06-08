Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км: видео

Вечером 8 июня вулкан Шивелуч, один из крупнейших на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря. Высота самого вулкана — 3 283 метра. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
МЧС России присвоило вулкану «красный» код авиационной опасности. Пепловый шлейф движется в северо-западном направлении вглубь полуострова. Если ветер поменяет направление, пепел может осесть в населённых пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов. Пока пеплопада в жилых районах нет.
Шивелуч — самый северный активный вулкан Камчатки. Он состоит из трёх структур: вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного Молодого Шивелуча. Вулкан расположен примерно в 50 км от посёлка Ключи и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивают в 60−70 тысяч лет, а старое название — Суелич — с языка ительменов переводится как «курящаяся гора».
Власти напоминают о мерах предосторожности на случай пеплопада. Чтобы защитить здоровье, нужно закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу. Если пепел проникает в помещение, стоит использовать респираторы или хлопчатобумажные повязки, пропитанные содовым раствором. Перед уборкой дома от пепла необходимо надеть респиратор и очки. Также рекомендуется укрыть технику плёнкой или плотной тканью, а одежду, в которой находились на улице во время пеплопада, не вносить в дом.
Это не первое мощное извержение Шивелуча: в апреле 2023 года выброс пепла достигал 15−20 км, вызвав сильнейший пеплопад в посёлке Ключи за последние 60 лет. Тогда из-за извержения разрушился купол вулкана, образовался крупный кратер и пирокластические потоки распространились на 20 км от эпицентра.