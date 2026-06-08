Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км: видео

Власти напоминают о мерах предосторожности на случай пеплопада. Чтобы защитить здоровье, нужно закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу. Если пепел проникает в помещение, стоит использовать респираторы или хлопчатобумажные повязки, пропитанные содовым раствором. Перед уборкой дома от пепла необходимо надеть респиратор и очки. Также рекомендуется укрыть технику плёнкой или плотной тканью, а одежду, в которой находились на улице во время пеплопада, не вносить в дом.